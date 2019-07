Bandekonflikt i Odense: Fem unge mænd tiltalt for skud på far og fireårig søn

Fem unge er tiltalt for at have affyret flere skud mod far og søn på Bøgetorvet i Vollsmose, og der er lagt op til mange års fængsel, når sagen rammer retten sidst på året.

Fem unge mænd med udenlandsk baggrund kommer til at sidde varetægtsfængslet mange måneder endnu, før de kan se frem til at skulle forklare sig i retten om et skyderi mod en 30-årig far og dennes fireårige søn i Vollsmose.

Skudepisoden fandt sted den 20. februar om eftermiddagen på Bøgetorvet i Vollsmose, og den ses som én af de mange konfrontationer mellem to rivaliserende grupperinger i den bandekonflikt, Fyns Politi netop har afblæst efter flere måneders ro.

Hverken faren eller sønnen blev ramt ved de skud, der blev affyret. Alligevel har Fyns Politi og Retten i Odense set med meget stor alvor på episoden, og ifølge anklager Klaus Lauridsen, Anklagemyndigheden på Fyn, skal de fem personer sidde varetægtsfængslet helt frem til, at der bliver afsagt dom.

De fem mænd er ikke tiltalt for drabsforsøg, men for i fællesskab under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af skydevåben på et offentligt sted, hvor der var indført skærpet strafzone, og affyret det flere gange mod faren og sønnen, som var kommet til Bøgetorvet i deres bil.

Ved at skyde flere gange har de fem mænd på henholdsvis 20 år, 20 år, 22 år, 23 år og 24 år på hensynløs vis udsat faren og sønnen for nærliggende fare for deres liv eller førlighed.

Det fremgår af anklageskriftet, Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Eftersom Anklagemyndigheden vil have fordoblet straffen, fordi der er tale om skyderi i forbindelse med en bandekonflikt og at det desuden er sket i en skærpet strafzone, skal sagen køre med nævninge. Derfor er der strafmæssigt lagt op til mange års fængsel til hver af de fem unge mænd, hvis de kendes skyldige. Dertil er der krav om udvisning af Danmark for den 23-årige og den 24-årige.

Sagen er sat til at køre ved Retten i Odense over otte retsdage i november og december 2019.

Faren, der blev beskudt, blev i marts idømt tre måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for at have købt i alt 1750 gram skunk med henblik på videresalg.