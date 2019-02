ODENSE: Rikke Helms var Danmarks første repræsentant i Letland, og fulgte på nærmeste hold balternes kamp for selvstændighed i 1991. Torsdag klokken 19 er hun på Sct. Knuds Gymnasium for at fortælle om Letland, Estland og Litauens overgang til EU-medlemskab, og hvad dette aktuelt betyder for de tre tidligere sovjetrepublikker i dag. Odense Højskoleforening arrangerer. /RAS