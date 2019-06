Ballade på Byens Ø: En port kan holde uvedkommende ude af kollegiets p-kælder.

Flere beboere fra kollegiet på Finlandkaj føler sig utrygge på grund af hyppig uro og uorden på parkeringspladsen og i kollegiets p-kælder. Er I bekendt med problemerne?

- Vi kender ikke noget til problemer i kælderen. Jeg har ikke selv oplevet noget de gange, jeg har været derude, men jeg vil ikke afvise det. Problemet er dog nemt at løse - de kan bare vedtage, at der skal en port i, så er problemet løst.

I kan ikke selv gøre noget fra Kristiansdals side?

- Det eneste, vi kan gøre, er at foreslå, at en port til kælderen kommer på dagsordenen til kollegiets næste beboermøde. Vi kan ikke tage beslutningen for dem, da det jo er en almennyttig boligafdeling - det skal de beslutte i fællesskab. De vil så også selv skulle betale for, at vi sætter den op.

Men hvad kan beboerne på jeres kollegie så gøre nu, hvis de fortsat føler sig utrygge?

- Føler man sig utryg skal man naturligvis henvende sig til politiet, da det jo er deres opgave, at borgerne kan færdes trygt. Desværre kan de ikke gøre så meget i vores kælder. Den store parkeringsplads er deres område - her kan vi som boligselskab intet gøre, desværre.