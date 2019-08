Bag Teatret Slotsgården: - Man bruger oceaner af tid på at skrive ansøgninger

Når publikum efter halvanden times én akts-forestilling går tilbage til baren og Kongens Have gennem slottets mødelokale, der er bygget om til skuespillergarderobe, hilser de på deltagerne og takker for god underholdning med nogenlunde samme ord som anmelderen fra denne avis, der kaldte forestillingen "kropsligt teater så det fyger". Eller nogle af de ord, som kom fra flere landsdækkende dagblade, der ikke har delt under fem stjerner ud til årets forestilling.

- Efter otte år ser vi tydeligt to slags publikum; dem, der simpelthen bare skal se os, planlægger det hjemmefra og køber billet over nettet, og dem der køber i døren. På gode dage er der 50, der køber i døren, siger direktøren og idémand bag teatret, skuespiller Jacob Moth-Poulsen.

"Forestillingen aflyses aldrig på forhånd på grund af vejret", står der på et skilt ved Teatret Slotsgårdens barområde for enden af Kongens Have, og ordene skal tages for pålydende. Ikke én eneste gang er publikum denne sommer gået forgæves efter den klassiske komik, der hele tiden har været teatrets varemærke.

Teatret Slotsgården har eksisteret siden 2012 og har i de senere år specialiseret sig i Molières komedier. I år opfører teatret "Tartuffe". Teatrets leder og grundlægger Jacob Moth-Poulsen er uddannet fra skuespillerskolen i Odense i 2013. Han har været fastansat på Aalborg Teater siden 2015. "Tartuffe" spiller under åben himmel i gården ved Odense Slot til 17. august. Fra 29. juli til 2. august gæstespillede "Tartuffe" på amfiscenen ved Kunsten, Museum of Modern Art i Aalborg. Hver forestilling har et budget på 1,2 mio. kroner. Teatret er gennem årene blevet støttet med mellem 200.000 og 400.000 kroner af Odense Kommune, mens resten hentes i fondsstøtte. Teatret er i år støttet med 600.000 kroner i alt fra fonde som A.P Møller Fonden, 15. juni Fonden, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden og Beckett Fonden. Entréindtægter løber op i omkring 200.000 kroner. Sidste års budget var egentlig på 1,2 millioner kroner, men da der inklusiv entré fra publikum alene kom indtægter for 800.000 kroner, blev det barberet ned. I 2013 blev Teatret Slotsgården nomineret til den fynske kulturpris.

Tak for i aften. Publikum møder skuespillerne efter forestillingen, når de forlader scenen i slotsgården gennem By- og Kulturforvaltningens mødelokale, der er omdannet til garderobe. Foto: Christian Nordholt

Søger i blinde

Når forestillingen lørdag 17. august spiller for sidste gang, er planlægningen af næste års forestilling for længst i gang. Sådan er det, når man som teaterdirektør skal skaffe skuespillere og tilladelser - og ikke mindst penge.

Og det sidste frygter Jacob Moth-Poulsen bliver et problem for den 9. forestilling, der skal sættes op i 2020.

Efter år efter år at have søgt om støtte i kulturpuljen med frie midler, der deles ud af By- og Kulturudvalget én gang om året, håbede Jacob Moth-Poulsen, at Teatret Slotsgården ville komme i betragtning til den treårige aftale, der blev etableret sidste år. Det skete ikke (det blev i stedet Cirkus Dynamo Workspace og Spoken Word, der fik støtten ud fra den begrundelse, at de er til stede hele året, red.), og i stedet ser det ud til, at puljen på 3,3 millioner kroner i forbindelse med de kommende besparelser på kulturområdet bliver beskåret med en million kroner de kommende år.

- Det mest frustrerende er, at vi ikke kan få at vide, hvad der bliver lagt vægt på i ansøgningen - hvad man satser på rent kulturelt - så vi føler, vi bliver bedt om at søge puljen i blinde, forklarer han, der gennem alle årene har været god og heldig med teatrets fondsansøninger.

- Det betyder, at vi har fået støtte den vej, men vi ved jo ikke, om det sker igen. Desuden er det afgørende for de fleste fonde at se, at hjemkommunen støtter projektet, inden de selv gør det, siger Jacob Moth-Poulsen og uddyber:

- Vi er vokset ud af Odense og byens teaterskole, vi er byens dna. Vi udvikler os og er et personligt møde med kunsten for publikum, som bliver bredere og bredere, så vi har masser at skrive i ansøgningerne, for der er masser af udvikling og potentiale. Men kommunens opbakning er væsentlig. Og man bruger oceaner af tid på at skrive ansøgninger. Vi kunne bruge dem på at udvikle os kunstnerisk i stedet.