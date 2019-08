SKIBHUS: Boldklubben Marienlysts bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 2. september klokken 19 med et enkelt punkt på dagsordenen. Bestyrelsen foreslår, at man optager et lån på 1.700.000 kroner til et lys- og energioptimeringsprojekt, hvor alle lyskilder på anlægget omlægges til LED belysning. Det vil årligt spare 200.000 til 250.000 kroner, der bruges til otte års tilbagebetaling. Energiprojektet foretages i samarbejde med Odense Kommune og Eco Power Vest. /RAS