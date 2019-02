Atter fri færdsel i Eventyrhaven: Bagtåen er renset for cykler og sedimenter

Gravemaskinerne er på vej væk og Eventyrhaven åbner fredag for færdsel. Et mindre tilløb til Odense Å, der løber gennem haven, er gravet ud og klar til at modtage og forsinke regnvandet fra områderne omkring haven.

I flere uger nu har Eventyrhaven midt i Odense været lukket for al færdsel, mens store og små gravemaskiner fra Hede Danmark har oprenset det lille tilløb til Odense Å, der løber gennem haven.

Den lille å - kaldet bagtåen - og som løber nærmest rådhuset og domkirken har været helt tømt for vand, mens gravemaskiner har gravet 2500 ton sediment og enkelte gamle cykler op fra åens bund.

Sedimentet, der består af gamle blade og partikler af sand, som gennem tiden har hobet sig op, er nu gravet op og kørt på deponi.

Det har ikke været muligt at gå ad Åstien, mens arbejdet har stået på, for hele parken har siden arbejdets begyndelse været afspærret, så ingen gæster i haven kom i karambolage med de store gravemaskiner.

Arbejdet er bestilt af Odense Kommune og Vandcenter Syd for at sikre, at åen igen bliver egnet til at transportere regnvand fra de omkringliggende kvarterer som Klosterbakken-området og det nybyggede Thomas B. Thritges Gade-område, og samtidig aflaste hele byens kloaksystem og Odense Å særligt under store regnskyl.

Arbejdet er foregået yderst skånsomt og kun med ganske lidt beskæring af parkens træer og buske, forsikrer Kurt Beck fra Hede Danmark.

De sidste par dage er gået med at rydde op, lægge trædesten og stille bænke på plads, så parken ligner sig selv, og er den 1. marts klar til at tage imod odenseanerne, der vil opleve det gryende forår, eller blot vil skyde en genvej udenom alt byggerodet i midtbyen.