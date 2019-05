ODENSE: En hel stribe Odense-resatauranter serverer onsdag deres bud på retter med asparges i i Farvergården. Her arrangerer Spis Odense Food Festival aspargesfrokosten 2019, og man kan tilmelde sig til at spise med enten klokken 11.30 eller 13.30. Ved tilmelding, så vær opmærksom på, at man ikke selv bestemmer, fra hvilken restaurant man får serveret. The Man Behind-Craft Beer, Munkebo Brewery, Refsvindinge Bryggeri og Albani sørger for øllene. Tilmelding på spisodense.dk. /RAS