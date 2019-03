Aske fra Odense er ekstrem: Cykler 100 kilometer hjem fra arbejde hver dag

- Da Bækkes skoleleder i sin tid ringede og tilbød mig jobbet, som jeg havde søgt, spurgte hun, hvordan jeg havde tænkt mig at løse problemet med den lange afstand. Jeg svarede, at jeg havde tænkt mig at cykle frem og tilbage, og så blev der stille i telefonen, fortæller Aske, som er ansat som lærer i et barselsvikariat på Bække Skole.

Når klokken ringer ud efter sidste skoletime, skifter 29-årige Aske Søby til cykeltøj og tramper derudaf, uanset om det regner, blæser, lyner eller sner. Det tager ham cirka tre timer at cykle hjem til Odense, og han nyder, at når han lander i sofaen derhjemme, har han overstået dagens fysiske træning.

Turen hjem fra arbejde tager cirka tre timer. Men det betyder ingenting for en mand, der har cyklet tværs over USA og på kryds og tværs af Danmark. Arkivfoto: Kasper Løftgaard

Cyklede tværs over USA

Aske Søby er ultimativ sportsudøver. Han cyklede i 2014 - som den yngste dansker nogensinde - tværs over USA og deltog to år senere i Race Across America igen. Denne gang måtte han dog udgå efter et styrt, der gav et brækket håndled, og efter store mentale udfordringer.

Psyken betyder utroligt meget, når man cykler så langt, fortæller Aske Søby.

- Det gælder om hele tiden at udfordre kroppen. Når kroppen siger, den er træt, er det min erfaring, at den kan yde 90 procent mere. Efter seks timer på cykel i USA gider kroppen ikke mere. Det handler om hele tiden at opretholde en god motivation, forklarer Aske Søby, som i sommer blev færdig med en kandidatuddannelse i idræt på Syddansk Universitet i Odense og via sit studie har lært meget om både kroppens fysiologiske opbygning, om psykologi og om kunsten at stable et projekt på benene rent organisatorisk.

Han er målrettet på en måde, som mange måske vil betegne som ekstrem.

- Jeg udfordrer hele tiden mig selv. For eksempel elsker jeg at cykle til musik. For at udfordre mig selv kører jeg derfor ofte uden musik. Da jeg trænede til Race Across America, øvede jeg mig i ikke at falde i søvn. Derfor cykeltrænede jeg nogle gange om natten, fortæller Aske, som i 2015 - efter en gennemført Iron Man om lørdagen - valgte at cykle fra Billund til København og gennemførte en halv Iron Man dagen efter.

Året efter gennemførte han på en weekend to Iron Man-konkurrencer - en i Danmark og en i Sverige - og insisterede på selv at køre bilen den lange vej mellem de to begivenheder. Dengang udtalte han i medierne, at det irriterede ham, at han ikke kunne nå at cykle de 400 kilometer mellem de to lande.