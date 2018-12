Asiatisk i stedet for tapas: Thai-restaurant åbner i Snik Snak-lokaler

Lokalerne i Jernbanegade 14, Odense, har stået tomme, siden tapas-baren Snik Snak lukkede i sommer. Nu flytter den københavnske restaurantkæde Wokshop ind og tilbyder odenseanerne autentisk thai-mad.

Indtoget af eksotiske restauranter i Odense fortsætter, når den tidligere tapas-bar Snik Snak i Jernbanegade næste år bliver til thai-restaurant. Det er den københavnske kæde Wokshop, der åbner sin første restaurant uden for Sjælland. Op til åbningen omkring 1. april 2019 gennemfører kæden i tæt samarbejde med odenseanske Barfoed Group, der ejer bygningen, en større ombygning og nyindretning af lokalerne på i alt 350 kvadratmeter. Koncerndirektør for Barfoed Group, Frederik Barfoed, siger i en pressemeddelelse, at det længe har været et stort ønske at tiltrække Wokshop til Odense, efter han har fulgt ejerens udvikling af kæden gennem de sidste 13-14 år. - Og så mangler dette koncept og denne type mad helt klart i Odenses udbud af restauranter og take-away steder. Jeg har spist meget på Wokshop i København, og de er dygtige til at levere mad i meget høj kvalitet til fornuftige priser, og så skaber de en hyggelig og detaljeret indretning i deres restauranter, siger den imponerede udlejer.

Det koster det at spise på Wokshop Priserne hos Wokshop afhænger af, om du spiser i restauranten eller tager maden med - og hvornår på dagen du spiser.



Til frokost kan du afhente retter for cirka 75-80 kroner pr. ret, men aftenens take-away spænder fra 109 kroner til 165 kroner.



I restauranten begynder priserne på hovedretterne ved 135 kroner og går op til 179 kroner.

Wokshop har i dag restauranter på Kgs Nytorv, Hellerup, Rungsted, Lyngby, Frederiksberg, Lyngby og Valby. PR-foto.

Alle skal have råd Kæden har lige nu seks restauranter i og omkring København og slår sig selv op på høj kvalitet og god service. Restauranten i Jernbanegade vil blive indrettet i samme stil som på artiklens billede, der er fra en af kædens øvrige restauranter. Der bliver også mulighed for udendørsservering og take away. Wokshops egen beskrivelse indeholder fokus på sunde og friske retter med gode råvarer til priser, som alle har råd til.

Odense er ikke bare en provinsby Wokshop-kæden ejes af direktør Kenneth Heske. Ifølge ham faldt valget på Odense, fordi byen er under udvikling med et voksende udvalg af restauranter i midtbyen, og fordi Frederik Barfoed kunne tilbyde en topplacering med mulighed for udendørsservering og nærliggende parkeringspladser. - Odense er ikke bare en provinsby længere, så der er helt klart potentiale for vores koncept, siger han. Konceptet består ifølge Kenneth Heske af autentiske retter, der er videreudviklet og tilpasset danske behov og dermed henvender sig til en bredere målgruppe. Han havde allerede kigget på Odense som mulig placering af en ny restaurant, men samarbejdet med Frederik Barfoed har spillet en afgørende rolle for, at der blev landet en hurtig aftale. - Frederik er meget venlig og samarbejdsvillig. Fra jeg fik sendt et tilbud på lokalet, til jeg skrev under, gik der kun en uges tid. Det er gået slag i slag, og han har givet udtryk for, at han meget gerne vil være med på sidelinjen, også når vi har åbnet, så det har været meget positivt, siger han.