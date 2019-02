Arne var død i mindst fire minutter - Mikkel reddede hans liv: - Det er en taknemmelighed, der ikke er til at sætte ord på

For næsten et år siden mistede Estår Petersen sin mand. I dag har Arne Petersen to fødselsdage - den dag, han blev født, og dagen, hvor han kom tilbage til livet og sin kone efter at have været død i omkring fire minutter. En hurtig og effektfuld indsats fra Mikkel Zacho bragte Arne tilbage fra et hjertestop.

Arne Petersen ligger sin hånd på Estår Petersens skulder. Den bliver tung. Og så forsvinder den. På det røde gulv i lokalet med store motionsbolde hængende på den ene væg på Hollufgårds Alle 20 i Odense ligger Estår Petersens mand. Det er den 29. januar 2018, og klokken er lidt over 18. Alt er blevet sort for 69-årige Arne Petersen. Hans hjerte slår ikke mere. - Jeg tænker ikke noget, og jeg siger ikke noget, siger Estår. Få sekunder før har et hjertestop fået Arne til at falde om. Et par hænder tager hans hoved tilbage for at frigøre luftvejene. De bliver flyttet til Arnes brystkasse og trykker. En anden person kommer med en hjertestarter. Hænderne løfter Arnes trøje op, og der bliver sendt et chokkende stød gennem hans krop. - Efter lidt tid sætter jeg mig ned på gulvet. Det vil altid sidde i mig, siger Estår.

Mikkel er nomineret til Årets Hjerteredder Arne Petersen bor i Odense M og er pensioneret efter et liv som smed og faglært på teknisk skole. Mikkel Zacho bor i Odense SV. Ved siden af sit arbejde som fysioterapeut hos Team Odense - Genoptræning Hollufgård underviser han på Hjerteforeningens kurser i genoplivning.Han er nomineret til Årets Hjerteredder af foreningen efter den livreddende handling den 29. januar 2019. Hvert år arrangerer Hjerteforeningen "Årets Hjerteredder". Hjerteredderne og dem, de har reddet, er fredag den 8. februar til hyldestarrangement i København.



Et dommerpanel udvælger tre hjertereddere til at modtage prisen. På Hjerteforeningens hjemmeside er det muligt at afgive sin stemme på hvem af dem, der skal være Årets Hjerteredder. Personen med flest stemmer bliver fundet og hyldet til "Hjertegalla", der sendes på TV 2 Charlie lørdag den 9. marts.

Èn ud af næsten 11 om dagen En situation, hun med stor sandsynlighed kan finde andre, der også har prøvet. Hver dag falder næsten 11 danskere om med hjertestop uden for hospitalet - cirka 4.000 danskere om året - ifølge tal fra Hjerteforeningen. I gennemsnit overlever én person ud af de 11. Hvis der ydes førstehjælp er det hver ottende, der overlever. En af dem er Arne Petersen. Under brystkassen er hans hjerte begyndt at banke igen. Hvor lang tid, der er gået, står ikke helt klart. På sygehuset lyder beskeden, at Arne Peteren har været død i minimum fire minutter. - Jeg fik det som om, jeg skulle besvime. Og så slukkede lyset. Der var ingen hvid tunnel. Det blev bare sort. Jeg vågner igen ved, at hjertestarteren snakker tæt ved mit øre. Hvad sker der lige her, tænker jeg, fortæller Arne og folder hænderne, så fingrene er tæt knyttet, og fumler lidt med sine tommelfingre.

Det skal du gøre ved hjertestop Rusk lidt i personen for at se, om der er liv. Hvis der ingen reaktion er, skal der ringes 112 og lokaliseres en hjertestarter.Hovedet skal vippes lidt tilbage og underkæben lidt opad, så luftvejene bliver frigjort.



Der skal gives 30 tryk på brystbenet med begge hænder ovenpå hinanden og herefter to indblæsninger af cirka et sekunds varighed. Dette skal gentages indtil, ambulancen kommer.



Uden genoplivning ved hjertestop overlever 1 ud af 30. Ved genoplivning overlever en ud af otte.



Efter cirka seks minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med omkring 10 procent.



Kilde: Hjerteforeningen og netdoktor

- Tiden stod stille Det var Mikkel Zachos hænder - og hurtige handling - der reddede Arne Petersens liv. Det var lige efter opvarmningen til en hjertemotionstime, hvor Mikkel var træner og fysioterapeut. - Det føltes som om, at tiden stod stille. Det var barskt. Men i øjeblikket var min krop pumpet med adrenalin, og bagefter var jeg helt flad. Jeg bliver lidt berørt, når jeg sidder her med Arne og tænker tilbage på det, siger den 47-årige mand, der er en del af Hjerteforeningens statistik, der viser, at der ved hjertestop ydes genoplivning i to ud af tre tilfælde. Det er en indsats, der giver Arne en snert røde og glansende øjne bag de sorte, firkantede briller, når han prøver at sætte ord på, hvad det har betydet for ham. - Jeg er dybt taknemmelig. Men det er en taknemmelighed, der ikke er til at sætte ord på, siger han, mens underlæben svagt dirrer, hånden bliver ført op foran hjertet, og øjnene har kontakt med redningsmandens. Efter syv dage er Arne Petersen hjemme fra sygehuset - tilbage i hjemmets og Estårs trygge rammer i Odense M med en øm brystkasse, blå mærker ned ad hoften og benet efter faldet. Og med en ICD-pacemaker, der har erstattet pacemakeren, der regulerer hjerterytme. En oplevelse, der i tiden efter har påvirket Arne, selvom han i dag har et smil på læben igennem store dele af beretningen om dagen for lidt over et år siden. - Det var urealistisk. Utroligt. Jeg var meget rørt i perioden bagefter. Bare en ambulances udrykning rørte mig meget. Men nu er jeg ikke længere bange for døden, siger han og fortæller, at han har to fødselsdage - dagen, han blev født og "genopstandelsesdagen".

Følelserne kan stadig mærkes I dag kommer ægteparret stadig for at deltage i hjertemotionstimerne på Hollufgårds Allé hver mandag. Mikkel Zacho er ikke længere træner på holdet, men han holder stadig til i bygningen - og i Arnes hjerte. - Vi har ikke set hinanden meget siden. Men der opstår noget hver gang, siger Arne Petersen. Og han vil altid sidde i Mikkel Zacho. - Jeg vil aldrig glemme det. Jeg kan stadig mærke følelsen nogle gange. Jeg går nærmest i alarmberedskab og mærker den stressreaktion, der kom. Det har fyldt meget på tidspunkter, siger hjerteredderen og tilføjer: - Det har bekræftet mig i, at det er det helt rigtige arbejde, jeg har. For kvinden på sidelinjen er han en mand, der bliver tænkt på med en hjertevarm og taknemmelig tanke hver dag. Han er også manden, der er en del af episoden, der har gjort Estår Petersens liv lidt mindre roligt. - Jeg glemmer aldrig Mikkel. Han vil altid sidde inde bag ved. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke har tænkt på ham siden. Men efter den dag har jeg ikke kunne læse en bog. Jeg har fået svært ved at koncentrere mig. Nu har jeg fundet et par bøger frem. Jeg skal i gang med at læse igen, siger Estår Petersen.