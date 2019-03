Arkitekturrådet skal være målrettet

Når byrådet i april ventes at sige ja, så får byen et arkitekturråd, der skal arbejde målrettet med byens arkitektur frem mod en ny kommuneplan.

Odense skal have et Arkitekturråd, der skal se på, hvordan byen skal udvikle sig i fremtiden. Det har politikerne i byrådet besluttet i forbindelse med sidste års budgetlægning, og hvordan sådan et råd skal materialisere sig er afdelingschef i Byplan under By- og Kulturforvaltningen, Ellen Drost, sammen med folk i afdelingen ved at finde frem til. Foreløbig har Økonomiudvalget sagt god for planerne, og den endelige afgørelse venter i byrådet den 27. marts.

- Fag-fagligheden er allerede til stede i forvaltningen, så det er ikke sagsbehandling, rådet skal tage sig af, ligesom det heller ikke skal lægge strategien for byens udvikling, for det har politikerne gjort. Men vi skal til at udarbejde en ny arkitekturstrategi - den seneste er fra 2009 - og vedtage en ny kommuneplan i 2020, og i den forbindelse vil det være givende med nye øjne udefra. Øjne, som ser mere end enkelte bygninger men mere rundt om et helt miljø. Det hele skal hænge sammen med en ny bystrategi, der også er på vej, siger Ellen Drost.

For at komme rundt om byudviklingen, er det planen at bede de tre foreninger - Akademisk Arkitektforening, Danske Landskabsarkitekter og Byggesocietetet - udpege hvert et medlem til arkitekturrådet, mens de sidste to medlemmer udpeges af Odense Kommune.

- Man kunne forestille sig, at de sidste repræsentanter er en antropolog eller sociolog fra SDU. Væsentligt er det i hvert fald at komme hele vejen rundt om arkitektur, hvilket også handler om livet omkring og i en by, siger Ellen Drost.

De eksterne fagfolk bliver betjent af en styregruppe, der består af lige så mange ledende embedsmænd fra By- og Kulturforvaltningen og kontorerne Byggesag og Byplan plus Bystrategi, der befinder sig i Borgmesterforvaltningen.