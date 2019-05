Arkitekturrådet har fået ansigter på

Odense fik ikke en stadsarkitekt men et Arkitekturråd, der frem over skal mødes fire gange om året.

For to måneder siden besluttede Odense Byråd efter i mere end et år at have drøftet, hvorvidt kommunen skulle have en stadsarkitekt eller ej, at nedsætte et Arkitekturråd. Nu er der blevet sat navne på dets medlemmer.

I pressemeddelelse fra kommunen er det også debatten om byens udvikling, der tilskrives forklaringen på det nye råd. "Nogle af byggerierne, der er skudt op i Odense i de senere år, har givet anledning til diskussion. Både odenseanere og politikere har stillet spørgsmålstegn ved det æstetiske udtryk. Diskussioner, som har medført, at Odense Byråd i september 2018 besluttede, at der skulle nedsættes et arkitekturråd og udarbejdes en ny arkitekturstrategi", står der.

Medlemmerne mødes fire gange om året og skal komme med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling ud fra hver deres faglige vinkel og tilgang. De skal komme med bud på, hvordan kvaliteten i byudviklingen bliver bedre, så det bidrager til at skabe den gode by, ligesom de kan komme med anbefalinger til konkrete projekter eller planer på et tidligt stadie.

Arkitekturrådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger, og by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ser frem til at få den viden, det kan tilføre forvaltningen.

- Jeg er sikker på, at de med hver deres stærke kompetencer kan bidrage til, at Odense udvikles med kvalitet og bæredygtighed. Det kræver et bredt vidensfelt - lige fra landskab og bebyggelse til livet mellem husene. Udviklingen skal ske med afsæt i Odense identitet og kontekst, men vi skal naturligvis også kunne lade os inspirere, siger hun.

Det fremgår også, at rådet skal komme med input til en ny arkitekturstrategi i Odense. En strategi, der ifølge Ellen Drost skal fornys, fordi den gamle er fra 2009. Desuden skal der udarbejdes ny Kommuneplan inden 2020.