Turen kommer til at finde sted første gang i forbindelse med Odense Arkitekturfestival 2020, der finder sted fra 23. april til 3. maj og netop får fokus på havebys-tanken. Formelt er det forhenværende museumsinspektør Peter Dragsbo, der har forfattet flere bøger om netop Anton Rosen og havebyer, som vil tegne turen op. Den kommer til at omfatte Gerthasminde, Åløkkekvarteret samt en række bygninger spredt over byen, der har hans signatur.

Odense har nogle helt særlige arkitektoniske værdier, som det gælder om at gøre verden opmærksom på. Det er tanken bag Byforeningen for Odenses ny idé om at lave en Anton Rosen cykeltur til de bydele og huse, som arkitekten står bag.

Sharon Fisher, formand for Byforeningen for Odense og designer og arkitekt

Der er ingen grund til, at Odense skal lede efter noget at vise frem, når vi allerede har noget af så stor værdi, som det Anton Rosen skabte. Hans tanker om borgerinddragelse er moderne, og det er oplagt at fortælle om hans tanker og den inspiration, han blev for eftertiden, når vi har et af hans mest helstøbte værker - nemlig Gerthasminde - i byen.

- I den ny bystrategi henvises både til, at Odense i højere grad skal arbejde med turismen, sikre byudvikling med kvalitet, være Danmarks grønneste storby og sikre en kulturhistorisk stærk bymidte. Og alt dét lever en Anton Rosen-tur op til, siger Sharon Fisher og påpeger, at Anton Rosens kvaliteter er af internationale dimensioner.

- Når han blev så vigtig en arkitekt, skyldes det især hans nytænkning i forhold til byggeri, og hans brug af natursten. Han var kendt for at gå langt for at få sin kunstneriske vilje, og hans tanker inspirerede flere andre arkitekter - blandt andet dem, der står bag de fleste bygninger i Gerthasminde, siger Sharon Fisher, der mener, at der også er grund til at sætte fokus på Anton Rosen, fordi han passer lige ind i byrådets vedtagne bystrategi 2019.

Idéen til en cykeltur i fodsporene på arkitekten bag udformningen af Gerthasminde, udsprang af en lignende tur i Silkeborg, hvor Anton Rosen boede i en årrække. Ifølge Sharon Fisher er det oplagt at sætte tilsvarende fokus på Anton Rosen i Odense, fordi han fik betydning for den måde, flere områder i byen udviklede sig på.

Bevarende lokalplan, tak

Sharon Fisher håber, at et turistmæssigt fokus på byens kvaliteter vil smitte af indadtil.

- Anton Rosen-turen er en gave til byens, som den får overrakt i forbindelse med arkitekturfestivalen, måske drevet videre i regi af Visit Odense. Det ville være rart, hvis kommunen bidrog ved at sørge for at lave en bevarende lokalplan for Gerthasminde, så bydelen ikke risikerer at forsvinde, når der som nu ikke er ret mange restriktioner for, hvad man må og ikke må, hvilket har bevirket, at det er blevet tilladt enkelte beboere at få godkendt overkørsel ind til deres egen grund, så de kan parkere foran huset, hvor der burde være have, siger hun.

Ud over Odense Arkitekturfestival håber Sharon Fisher at få grundejerforeninger og andre med kulturhistorisk interesse med på idéen, der forventes at kaste nogle foredrag af sig i forbindelse med festivalen i foråret.