Arkitekt og tidl. professor: Nyt Arkitekturråd i Odense har stor værdi

- Jeg tror, at hvis du spørger i arkitektkredse vil det ikke undre, at jeg er inviteret med. Min baggrund som praktiserende arkitekt og medejer af et af landets største arkitektfirmaer 3XN, underviser på arkitektskolen, formand for Bygningskunstudvalget under Danske Arkitekters Landsforbund - der godt nok ikke findes mere - og medlem af Det Særlige Bygningssyn, der er statens rådgivende udvalg i forbindelse med landets historiske bygninger, betyder, at det er helt naturligt at pege på mig til et udvalg, hvis opgave er at rådgive embedsmændene i Odense Kommune. Desuden kender jeg byen ret godt, fordi jeg har siddet i TBT Styregruppen, siden den blev nedsat ved projektets begyndelse, siger han.

- Jeg har et positivt syn på byudviklingen i Odense, for hvis man sammenligner byen med både København og Aarhus synes jeg, den er kommet godt i mål med sine projekter. Nu er alt jo relativt, og man kan diskutere den arkitektur, der præger tiden lige nu, men jeg synes ikke, Odense kan fremvise de værste eksemplarer, tværtimod. Det ses værre i Ørestaden og i Aarhus, som blandt andet har lavet Aarhus Ø med en kæmpeudbygning, der skygger for byen, siger han.

- Vores opgaver bliver at komme med input til den kommende kommuneplan og en ny arkitekturstrategi, men jeg forestiller mig også, at vi i forbindelse med større planer fra en entreprenør kan være øjnene, der ser på dem fra en arkitektonisk side, siger Hans Peter Svendler. Første møde i Arkitekturrådet er i juni.

Arkitekt Hans Peter Svendler, der både har været direktør i Realdania og professor ved Arkitektskolen i København, får ind imellem tilbud om at stille op i bestyrelser, men i den senere tid har han hver gang sagt nej tak. Ind til der kom tilbud fra Odense Kommune om at indgå i byens nye Arkitekturråd.

Nedprioriteret stadsarkitekt

Eftersom den tidligere Thomas B. Thriges Gade er ved at være bygget til og størstedelen af styregruppens beslutninger er truffet, er den snart moden til nedlæggelse. Men selv om Odense allerede er godt på vej i sin omdannelse af byen, mener Hans Peter Svendler, det er klogt af politikerne at nedsætte et rådgivende udvalg, der kan se på byen udefra.

- Det er ikke for sent. Det, der kan være med til at kvalificere nogle beslutninger, er altid velkomment. Og nu er der det ved et rådgivende organ, at embedsmændene og politikerne kan bruge det, vi siger, som de vil, men de skal ikke nødvendigvis bruge det hele. Det giver en frihed til begge parter, siger han.

Hans Peter Svendler er opmærksom på, at Arkitekturrådet er det politiske kompromis, der er vokset frem, efter en længere debat om, hvorvidt Odense Kommune skulle ansætte en stadsarkitekt eller ej. Han lægger ikke skjul på, at han mener, at tiden er vokset fra den slags ansættelser.

- For 20 år siden var en stadsarkitekt et magtfuldt embede med sin egen afdeling i en kommune; i dag refererer stadsarkitekter til tekniske ledere og sidder klemt i organisationen. Stillingerne er blevet nedprioriteret, fordi de gennem tiden er blevet brugt til at spænde ben for projekter, der ikke skulle spændes ben for, og det er i min optik ikke en særlig attraktiv stilling, konstaterer han og uddyber:

- Hvis man ser på byer, der har stadsarkitekter - f.eks. København og Aarhus - synes jeg heller ikke, man kan sige, de får så meget ud af det.