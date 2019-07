Arkaden i Odense går konkurs: - Det er ikke muligt at drive forretningen videre

Arkaden Food Market på Vestergade i Odense er gået konkurs.

Det meddeler folkene bag i et opslag på Facebook:

"Det er med en klump i halsen og stor beklagelse, at vi må sende denne meddelelse ud. Arkaden Food Market har været nødsaget til pr. dags dato at begære sig konkurs og vil derfor være lukket", står der i opslaget, som er lagt op lidt efter klokken 10.

Arkaden åbnede i december 2017, men kom allerede det første år ud med et underskud, som dog blev forklaret med store etableringsomkostninger.

Forud for aflæggelsen af virksomhedens andet regnskab har folkene bag dog nu måttet kaste håndklædet i ringen.

"Arkaden var en drøm for os, som vi har lagt alle vores kræfter og tid i. Vi er rigtig kede af situationen, men måtte desværre erkende at det ikke længere var muligt for os, at drive forretningen videre, trods ihærdigt forsøg og forskellige redningsplaner", skriver de.