Arkaden-advokat: Inventar og varelager står aflåst på stedet

Både udlejeren og stadeholderne undrede sig over, hvad der natten til onsdag var sket med inventaret og drikkevarerne, før Arkaden Food Market blev begæret konkurs. Ejernes advokat forklarer, at det er ham, der har rådet ejerne til at få sikret værdierne, og at de nu står i et aflåst lokale i Arkaden.

Der var både frustration over konkursen og en dyb undren over, hvad der var sket med en stor del af inventaret og drikkevarerne i barerne, da de mange stadeholdere i Arkaden Food Market samlede sig i madmarkedet onsdag formiddag

De mange stadeholdere undrede sig ikke mindst over, hvorfor ejerne havde fjernet inventaret og drikkevarerne i løbet af natten. Det samme gjorde udlejeren Karsten Bill Rasmussen, der pegede på, at det ville være ulovligt, hvis der var forsvundet værdier.

Ifølge ejernes advokat, Anders Madsen fra Agenda advokater i Odense, er inventar og drikkevarer i barerne netop ikke forsvundet i forbindelse med konkursen.

- Jeg har rådgivet dem om, at de som ledelse er ansvarlige for, at der ikke forsvinder nogen aktiver. De skal sikre alle aktiverne, og det har de mig bekendt gjort ved at samle alt løst inventar og varelageret i et aflåst lokale i Arkaden. Så der skulle ikke være noget, der er fjernet fra matriklen. Det er bare låst inde i et rum, hvor det kun er dem, der har nøglerne, siger Anders Madsen, der forklarer, at det i situationen var bedst at gøre, mens der hverken var kunder eller stadeholdere i Arkaden.