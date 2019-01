Arbejdsløse akademikere får nyt netværk

Med base på Byens Højskole bliver det nu muligt for arbejdsløse akademikere i Odense at skabe et netværk.

- Det er første gang i mit liv, at jeg er økonomisk afhængig af andre, og mit liv er i andres hænder. Det er skræmmende, det gør mig nervøs og utryg. Men det er ikke det, som er det værste ved at være arbejdsløs. Det værste er, at man er alene. Man er ikke del af et meningsfuldt fællesskab, og ens liv føles meningsløst, fortæller hun.

Det er et værested, der skal skabe et fællesskab blandt de arbejdsløse akademikere, der savner at være sammen med andre akademikere. Her kan de dele deres liv, interesser og tilværelse med hinanden.

Brug for fællesskab

Derfor har hun sammen med Jeppe Kierkegaard, der også dimitterede fra SDU i 2017 med en kandidat i filosofi og forstander for Byens Højskole, Claus Brandstrup, etableret Akademikernes Frirum.

Her vil alle akademikere, arbejdsløse eller ej, kunne komme og være sammen hver onsdag fra klokken 10 til 15. Claus Brandstrup tror, der er brug for et sted, der ikke handler om at finde et arbejde eller løse problemet.

- Der er brug for et fællesskab for arbejdsløse dimittend akademikere, et tilhørssted og et frirum, hvor akademikere kan mødes om at være akademikere. Et sted, hvor man kan være sammen med andre, som også har en stærk passion og interesse i et fag, et felt, et tema eller emne, siger han.

Der er informationsmøde for interesserede den 21. januar fra 10-12 i Byens Højskole på Kongensgade 66-68, 1. sal i Odense.