Arbejdet med problemfamilier viser flotte resultater

Center for Familier og Unge (CFU) i Odense Kommune viser efter en svær begyndelse i 2014 nu gode resultater i arbejdet med multiproblemfamilier, der også har kriminalitet tæt inde på livet. Chefen for CFU, Jacob Knudsen, svarer her på, hvorfor 2018 har været en succes.

Jacob Knudsen, politikerne i Odense Byråd har de sidste par år ventet utålmodigt på, at CFU skulle fremvise de resultater, man hele tiden havde håbet på ville komme. I 2018 kommer resultaterne så for alvor. Hvorfor har der skullet gå fire år, inden casemanager-metoden virkede?

- Det er der flere forklaringer på. Jeg kom til i 2017, og på det tidspunkt var arbejdet så småt i gang med at lægge mere vægt på de indsatser, der skal få folk tættere på arbejdsmarkedet og i arbejde eller uddannelse - de indsatser var blevet gemt lidt. Det handlede på det tidspunkt meget om børnesager og sager om serviceloven (der blandt andet udstikker rammerne for hjælp, der skal forebygge sociale problemer, red.). Men ved at begynde at se på mor og far og give dem en anden identitet gennem arbejde og noget erhvervspraktik kan godt være en af forklaringerne på, at det nu spiller så godt.

Så I satte mere fokus på, at mor og far skulle have noget at lave?

- Du kan sige, at vi måske havde glemt at få tænkt helheden ind - i det her tilfælde mor og fars beskæftigelsessag. Vi har også ryddet op og sagt farvel til en del sager, der ikke hørte til hos os, og de tæller derfor ikke negativt med i statistikken.

Hvad er forklaringen på, at CFU har præsteret så meget bedre, end de måltal, der var sat op for jer i 2018?

- Knalddygtige medarbejdere og ledere, som i den grad har fået vendt bøtten og løftet det faglige niveau. De har fulgt sagerne minutiøst og arbejdet tæt sammen på tværs af forskellige områder. Vi taler sammen og gør hinanden klogere og er blevet bedre til at involvere de naturlige samarbejdspartnere. For eksempel bruger vi nu den afdeling i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har kontakt til virksomhederne, til at hjælpe os med at finde praktiksteder, hvis vores egne jobkonsulenter ikke kan finde relevante tilbud. Casemanagermetoden viser nu sit værd.