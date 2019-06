Ansat fik påtale for Facebook-opslag - nu går ombudsmand i rette med Odense Kommune

Odense Kommune indkaldte medarbejderen til en tjenstlig samtale og gav hende en skriftlig påtale, da kommunen mente, at hendes opslag var illoyalt, og at hun ved brugen af anførselstegn havde givet det indtryk, at opslaget på Facebook var et direkte citat fra direktørens tale.

De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016. Her opsummeres rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed således:Kilde: Folketingets Ombudsmand

Rum for overdrevne udtryk

"Opslaget efterlod således et indtryk af, at forvaltningsdirektøren havde foretaget en mere udtrykkelig parallelisering af problemerne med ledighed i kommunen og børnedødeligheden i Afrika, end der syntes at have været dækning for i talen," skriver ombudsmanden i sin udtalelse om sagen.

Derfor har ombudsmanden forståelse for, at Odense Kommune tog til genmæle over for Facebook-opslaget.

Der var dog ikke tilstrækkelig grund til at give praktikanten en skriftlig påtale, fastslår han. For offentligt ansatte har "en vis ret til at bruge skarpe og polemiske vendinger, når de deltager i den offentlige debat om deres arbejdsplads," fastslår han.

Den ret giver også rum for en vis brug af "overdrevne udtryk", når blot ytringen ikke derved bliver åbenbart urigtig eller urimelig grov, konkluderer ombudsmanden.