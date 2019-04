Anna Thygesen om entreprenør-ejers medvirken i tv-program: - Jeg er nok selv blevet forført

Program-vært, kommunikatør og tidligere kronvidne mod Kurt Thorsen i den store PFA-skandale i 2000, Anna Thygesen, sidder tilbage med en følelse af at være blevet manipuleret og besnakket af ejeren af det nu konkursramte Årslev Entreprenørforretning, Pia Bolander Andersen, i forbindelse med tv-programmet "Forført af en svindler".

Anna Thygesen understreger fra start, at man hverken kan kalde Pia Bolander Andersen for svindler eller bedrager, da hun ikke er dømt for noget. Hun vil dog gerne fortælle, hvordan hun personligt har det, efter at hun har læst en del af de artikler, som Fyens Stiftstidende har bragt siden starten af februar.

- Det er jo næsten lidt tragikomisk, at jeg nu kan sidde og læse, at Pia Bolander bliver nævnt i de her sammenhænge i jeres avis. Jeg har interviewet hende i mange timer, været på Kos med hende og stået sammen med hende foran hendes mors gravsted på kirkegården i Munkebjerg, hvor hun har været meget berørt af, at hendes mor blev svindlet. Så er det da lidt vildt at læse om, at hun selv ser ud til at være involveret i noget, der ikke tåler dagens lys, siger Anna Thygesen.