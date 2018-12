Anklager ønskede mindst tre års fængsel: Men unge mænd blev frifundet for voldtægt

To unge mænd på 24 og 25 år blev i Retten i Odense tirsdag eftermiddag frifundet i en sag, hvor de var tiltalt for voldtægt af en ung kvinde på en bænk i Munke Mose den 15. september. Her skulle den 24-årige ifølge anklageskriftet have holdt kvinden, imens den 25-årige tiltvang sig fuldbyrdet voldtægt.

En dommer og to domsmænd skulle vurdere sagen, og to ud af de tre vurderede, at der ikke var tilstrækkelig bevis for, at det skulle være voldtægt frem for frivillig samleje, der fandt sted den septembernat.

Dermed lyttede retten til de to forsvarer, der blandt andet under deres procedure lagde vægt på, at kvinden på grund af beruselse havde flere sorte huller, hvor hun ikke kunne huske noget fra aftenen.

- Det her er et godt eksempel på, at to lige fulde mennesker kan ende et sted, de ikke er klar over, og så kan vi ende her i retten, sagde den ene forsvarer og fokuserede på, at det afgørende spørgsmål var, hvorvidt hun havde sagt nej før eller under det påbegyndte samleje.

Det tvivlsspørgsmål og kvindens manglende hukommelse om, hvad der reelt var sket, mente han skulle tale for en frifindelse.

- Der må ikke være nogen tvivl, når man dømmer en ung mand for voldtægt, sagde han.