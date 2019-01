Anholdt og løsladt på stedet: 24-årig kvinde ville ikke oplyse sit navn

En 24-årig kvinde fra den centrale del af Odense havde natten til lørdag så svært ved at tage en besked, at hun kortvarigt måtte anholdes.

På LA Tequila Bar i Vintapperstræde var der på et tidspunkt optræk til ballade, og mens to betjente forsøgte at tale med de stridende parter, blev kvinden tilsyneladende ved med at blande sig.

- Hun bliver ved med at tiltrække sig opmærksomhed, og da vi beder hende om navn og adresse, nægter hun at identificere sig, siger Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Derfor blev den unge kvinde anholdt, men ved udsigten til en tur ind omkring politigården faldt hun hurtigt til ro og afleverede sine oplysninger. Derefter blev hun løsladt på stedet.

Den 24-årige kan nu frem til bøde for overtrædelse af retsplejelovens paragraf 750. Ifølge loven er enhver pligtig til - på forlangende - at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde, hedder det i paragraffen.