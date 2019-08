To yngre mænd kom løbende bagfra og opførte sig meget aggressivt, da de fredag lidt over midnat overfaldt en 17-årig ung mand på Skovalleen i Odense. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Den 17-årige kom gående ad Skovalleen mod Dalumvej. Ud for nummer 11 indhentede to unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk den 17-årige og truede med en stor kniv den unge mand til at udlevere sin jakke, sin guldhalskæde og nogle personlige kort. Jakken er en blå dynejakke med stofærmer af mærket Moncler.

De to mænd beskrives som cirka 20-årige. En beskrives som en høj mand af somalisk herkomst, den anden som en lav mand af arabisk afstamning.

Politiet vil gerne i kontakt med eventuelle vidner, der må have set noget i området før, under eller efter episoden, som foregik et kvarter over midnat.