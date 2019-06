Anerkendt fedtforsker: - Vi skal ikke af med fedtet, fedtcellerne skal i stedet fungere optimalt

Center for Adipocyte Signaling hedder det nye fedtforskningscenter på Syddansk Universitet. Det er blevet etableret takket været en donation på 60 mio. kroner fra Novo. Professor Susanne Mandrup er den overordnede ansvarlige, og hun markerede åbningen af centeret i sidste uge ved at invitere nogle internationalt anerkendte forskere på området til konference i Odense, hvor fagfolk kunne blive klogere på den nyeste forskning. Foto: Michael Bager

Hvis vi kan forstå fedtcellernes signaler, kan vi også bedre behandle de sygdomme, der følger med overvægt og fedme, siger professor, der netop har åbnet nyt fedmeforskningscenter på SDU. Her er missionen netop det.

Fedt blev engang for ikke så længe siden betragtet som samfundets helt store fjende. Den blævrende hvide masse satte sig tungt på kroppen lige der, hvor det var næsten umuligt at slippe af med den igen. Og derfor skulle man undgå fedt for enhver pris. Sådan er det ikke mere. Fedtvævet er hentet ud af den sikrede fængselscelle og har fået genoprejsning som en sand ven. Hvis man ellers behandler det ordentligt. Udviklingen er sket i takt med, at forskerne har fundet ud af mere og mere om fedtcellernes funktioner og egenskaber. Og et af de bedste eksempler på, hvor meget fedtceller er kommet i søgelyset på den gode måde, finder man på Syddansk Universitet i Odense. Universitet fik i 2017 65 millioner kroner til et grundforskningscenter, ATLAS, der studerer fedtvævet og leverens evne til at forvandle sig i forbindelse med fedme, og for godt et halvt år siden besluttede Novo Nordisk Fonden at donere 60 millioner kroner til yderligere et fedtforskningscenter, der skal undersøge, hvordan fedtcellerne signalerer og kommunikerer med resten af kroppen. Én person binder de to centre sammen - professor Susanne Mandrup, som er leder af begge centre. Og hun tror, at de to forskningscentre kan have god gavn af hinanden.

Fedtforskning Et nyt fedtforskningscenter på SDU med navnet Center for Adipocyte Signaling skal med professor Susanne Mandrup i spidsen undersøge:1) Hvordan fedtceller kommunikerer med omgivelserne.



2) Hvordan fedtceller ændrer karakter under fedme i forbindelse med overgangen fra normalvægtig til overvægtig til svær overvægtig.



3) Forskellen på fedtceller hos mænd og kvinder og forskellen på fedtceller i forskellige fedtvæv.



Vi har alle behov for fedtvæv, som er et vigtigt depot til at oplagre overskydende energi, altså overskydende fedtstoffer og kulhydrater, til dårlige tider, hvor fedtvævet så kan frigive det.



Der findes flere tusinde forskellige fedtstoffer, som kan noget forskelligt i vores krop og har forskellige egenskaber Forskningen fokuserer på selve fedtcellerne, som findes i netop fedtvæv, der dog også består af mange andre forskellige celler.



Fedtceller har vist sig at være vigtige hormonproducerende celler - det er for eksempel her, det appetitregulerende hormon leptin produceres. Da forskerne gjorde den opdagelse i 1990'erne, var leptin det første eksempel på, at fedtvævet kommunikerer direkte med hjernen. I dag har man fundet omkring 600 forskellige signalstoffer, der frigives fra fedtvævet til resten af kroppen.

Professor Susanne Mandrup: - Vi vil undersøge, hvordan fedtcellerne modtager og sender signaler, og hvordan de signaler kan ændre sig, når man bliver overvægtig. Vi tror på, at hvis vi forstår de signaler, og hvad der går galt, når vi bliver overvægtige, vil vi også være i stand til bedre at behandle de sygdomme, der følger med overvægt og fedme. Foto: Michael Bager

Bedre forståelse, bedre behandling - Her i vores nye center fokuserer vi på, hvordan fedtcellerne modtager og sender signaler, og hvordan de signaler kan ændre sig, når man bliver overvægtig. Vi tror på, at hvis vi forstår de signaler, og hvad der går galt, når vi bliver overvægtige, vil vi også være i stand til bedre at behandle de sygdomme, der følger med overvægt og fedme, forklarer hun. - Hovedårsagen til de følgesygdomme ser nemlig ud til at være, at fedtcellerne ikke fungerer optimalt. Det kan have noget med insulinfølsomhed i fedtcellerne at gøre, men vi ved ikke med sikkerhed, hvad der går galt i store fedtceller, og det er et af de spørgsmål vi gerne vil adressere her. Ifølge Susanne Mandrup giver det derfor mere mening at tale om gode og dårlige fedtceller - velfungerende og hæmmede fedtceller: - Generelt er fedtceller nogle utrolig gode celler, som vi ikke kan undvære. Vi bliver meget syge, hvis vi ikke har det her gode fedt. Så fremfor at sige, at folk skal af med deres fedt, vil jeg hellere sige, at de skal have gjort deres fedtceller gode, fortæller hun.

Sund overvægt For at markere den officielle åbning af Center for Adipocyte Signaling, som det nye fedtforskningscenter hedder, havde Susanne Mandrup for nylig inviteret nogle internationalt anerkendte forskere på området til konference i Odense, hvor fagfolk kunne blive klogere på den nyeste forskning. For eksempel det som genforskeren Ruth Loos fra Mount Sinai School of Medicine i New York kaldte for "sund overvægt". (Hende kan man læse et interview med andetsteds.) - Overordnet set er det ikke sundt at være fed. Når begrebet "sund overvægt" eksisterer, skyldes det, at vi kan se, at nogle folk er mere sunde, end de ellers burde være, deres overvægt taget i betragtning, forklarer Susanne Mandrup. - Ruth Loos' genforskning er interessant, fordi den dokumenterer, at fedtceller nogle steder på kroppen - som for eksempel omkring hoften og på lårene - ser ud til at fungere mere optimalt end andre steder på kroppen. Vi ved ikke præcist hvorfor, men tror, at det hænger sammen med fedtvævets evne til at udvide sig og opbevare store mængder fedtstof. noget som samtidig forhindrer fedtstoffer i at blive oplagret andre steder. Som for eksempel i muskler og lever, hvor det ser ud til at gøre stor skade.

Forskel på mænd og kvinders fedt Det nye fedtforskningscenter kommer også til at beskæftige sig med forskellen på mænd og kvinders fedtvæv, for det er ikke ens. - Når kvinder går i overgangsalderen, falder deres østrogenniveau, og mange tager på i vægt. Deres fedtdeponering ændrer sig, og det ser ud til, at de så bliver lige så dårligt stillet som mænd - det vil sige, at de får nemmere ved at udvikle hjerte-kar-sygdomme og deres dødelighed øges. Vi tror imidlertid, at der er andre faktorer end østrogen, som spiller ind på den udvikling, for mænd og kvinders fedtceller opfører de sig meget forskelligt - også når vi ser på dem i laboratoriet, hvor østrogenpåvirkningen jo er ikke eksisterende, forklare Susanne Mandrup. Nu venter så det praktiske arbejde.