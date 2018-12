Andet og tredje indbrud i villakvarter

Kirkendrup: Fredag aften var det beboerne i en villa på Storkeløkken i den nordvestlige del af Odense, der kom hjem til et gennemrodet hus, hvor en tyv havde stjålet både smykker, et tv og adskillige lysestager.

Lørdag aften var det beboerne i et hus på den nærliggende Vimmelsbækløkken, der fandt huset gennemrodet efter et indbrud.

Vinduet til et af husets værelser var blevet brudt op, formentlig med et koben, og tyven havde taget sig tid til at lede efter omsættelige genstande i hele huset.

Med sig fik han ifølge politiets oplysninger en del smykker, noget parfume og en sort rejsetaske, som kan være blevet brugt til at transportere tyvekosterne. Indbruddet er sket lørdag i tidsrummet klokken 11.30-22.50.

Det er inden for nogenlunde samme tidsrum, en tyv har været forbi et hus på en anden villavej i Kirkendrup. Mellem lørdag klokken 12.30 og 0.45 natten til søndag nåede tyven ind i huset på Kirkendrupmarken ved at bryde en terrassedør op, formentlig med et koben.

Også her har tyven været rundt i hele huset, og han er stukket af med smykker, oplyser Fyns Politi.