Anders Bondo: Det er en vigtig sejr for ytringsfriheden

Dommen er ikke bare en sejr for Erik Schmidt, men for retten til som lærer og som offentligt ansat at ytre sig - også kritisk.

Sådan siger formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse, efter Østre Landsret i en dom fastslår, at det var uberettiget, at Odense Kommune i 2014 gav lærer Erik Schmidt en tjenstlig advarsel for at være for negativ.

- Dommen er en afgørende oprejsning til en dygtig og respekteret folkeskolelærer og en vigtig sejr for ytringsfriheden, mener Anders Bondo Christensen.

- Østre Landsret slår fast, at Erik Schmidt havde ret til at udtale sig kritisk på det interne møde. Og dommen understreger, at lærerne har ret til at engagere sig i og ytre sig om forholdene i skolen. Det er ekstremt vigtigt, for de fagprofessionelles stemme er med til at kvalitetssikre skolens arbejde og udvikling, påpeger lærerformanden.

Han har tidligere fortalt, hvordan lærerforeningen i et stigende omfang oplever, at det står skidt til med lærernes lyst til åbent at være kritiske:

- Vi har tilsvarende sager, hvor lærere får at vide, at hvis de ikke tier stille, så kan det få tjenstlige konsekvenser. Og når jeg er ude på medlemsmøder, hører jeg rigtig mange fortælle om, at nej, de skal ikke have noget sagt, for tænk, hvis det nu får konsekvenser. Men sådan en tavshedskultur er ikke til gavn for nogen.

Det er Danmarks Lærerforening, der sammen med Erik Schmidt har ført sagen i retten.