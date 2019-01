Anderledes teater: Her er publikum med til at finde løsningerne

Familien Hussein diskuterer de seneste rygter - at deres søn Ali angiveligt har drukket øl til en fest. Senere udvikler det sig til et større skænderi mellem far og søn, og her stopper handlingen på scenen i Vollsmose Kulturhus. Skuespillerne i 5240 Act Now har trukket linjerne op, nu er det op til publikum at komme med løsningsforslag. Teaterformen kaldes forumteater og er god til at skabe sociale forandringer. Foto: Carsten Bundgaard/Kulturministeriet

Gruppen "5240 Act Now" fra Vollsmose bygger bro gennem teater. De sætter emner som social kontrol, radikalisering, diskrimination, mobning og fordomme til diskussion ved at inddrage publikum i løsningen.

Tingene kører ikke optimalt hos familien Hussein. Faderen, Mustafa, der kører taxa, sidder træt i køkkenet efter endt arbejdsdag. Han venter på, at hustruen Shalife skal komme hjem fra sit arbejde og lave mad, men hun kommer ind ad døren med noget af en nyhed: Deres søn Ali er blevet set drikke en øl til en fest hos en kammerat. Sønnen, som kalder sig selv Simon, sidder med hovedtelefoner på sit værelse og hører ikke forældrene kalde - og da hans far flår døren op, begynder et skænderi, der hurtigt kører af sporet. - Forventer du, at jeg skal blive lige som alle de andre arabere, der er på bistand, råber sønnen blandt andet til sin far. Men inden far Mustafa tænder helt af - hvad han er godt på vej til - træder en kvinde ind fra siden og stopper handlingen - til bifald fra publikum her i Vollsmose Kulturhus. De unge, der giver den som familien Hussein på scenen, kommer fra 5240 Act Now, en gruppe der med base i Vollsmose har specialiseret sig i forumteater - en særlig metode, der tager udgangspunkt i dilemmaer og problematikker, man gerne vil have diskuteret. Det kan være emner som social kontrol, familiemønstre, radikalisering, diskriminering, fordomme og mobning. Eller forholdet til politiet. - Det er autentisk teater, hvor vi spiller nogle scener og går i dialog med publikum om, hvad der sker, og hvad der kan være anderledes, fortælleren stifteren, skuespiller Jan Foss. - Vi spiller nogle situationer, som er svære at snakke om, og prøver at aftabuisere nogle temaer for at få en dialog. Vi kommer ikke med nogle faste løsninger om, hvordan tingene skal være, men vi diskuterer de forskellige muligheder. Vi får et rum til at snakke, og det sætter nogle spor bagefter, så folk får styrke til selv at gøre noget ved tingene.

Hvad er forumteater Forumteater er en teaterform udviklet i 1960'erne af den brasilianske skuespiller, instruktør og politiske aktivist Augusto Boal som led i "De undertryktes teater." Forløbet, der ledes af en spilleder, begynder med, at skuespillere spiller nogle tilspidsede scener om et aktuelt problem for de tilstedeværende tilskuere. Derefter kan tilskuerne foreslå løsninger, som så improviseres ind i spillet.Skuespiller Jan Foss, som etablerede "5240 Act Now" sammen med kollegaen Lykke Jørgensen, har været på kursus hos Augusto Boal og også brugt formen i Teater Gadesjakket, som han har været en del af. Det hele var dog ikke blevet til noget, hvis ikke Alaa Abdol-Hamid var kommet forbi og fattede interesse for projektet, for de to skuespillere havde svært ved at få gjort folk i Vollsmose interesseret.



I dag rejser 5240 Act Now rundt i hele landet. Nogle af de aktive i dag har gået på et ungdomshold, der blev oprettet tidligere, hvor der var kommunale penge til at arbejde med projektet. I denne uge optrådte gruppen til en kulturcamp i Vollsmose arrangeret af Kulturministeriet i anledning af en ny pulje, som kan søges til kulturprojekter for børn og unge i udsatte boligområder.

Alaa Abdol-Hamid har været med i 5240 Act Now siden begyndelsen i 2008, hvor hun var en stærkt medvirkende årsag til, at teatertruppen kom op at stå. I dag kalder hun det "noget af det bedste, jeg nogensinde har involveret mig i". Arkivfoto: Vibeke Volder

Stor personlig udvikling 5240 Act Now har eksisteret siden 2008 med skiftende besætning og er et godt eksempel på den brobygning, som kulturminister Mette Bock talte om, da hun præsentere en ny pulje til kulturprojekter i udsatte boligområder i denne uge i Vollsmose. Kvinden, der trådte ind fra siden og afbrød stykket, hedder Alaa Abdol-Hamid og er til daglig leder af den frivillige organisation, "2 timer om ugen". Hun har været med i 5240 Act Now siden begyndelsen i 2008, først som skuespiller og i dag også som facilitator og instruktør. - Det her er noget af det bedste, jeg nogensinde har involveret mig i. Du udvikler dig både på et personligt og et professionelt plan - sammen med andre. Du lærer for eksempel om konflikthåndtering, og hvordan man fremstår på en scene og appellerer til publikum, og de ting kan bruges i enhver anden sammenhæng, også på studiet og i ens arbejdsliv. Så jeg føler, jeg var heldig, at jeg mødte Jan Foss, og vi har arbejdet sammen lige siden, fortæller Alaa Abdol-Hamid.

Rykker nogle holdninger 5240 Act Now optrådte første gang i Vollsmose i 2010 med forestillingen "Mig ike forstå", lavet på baggrund af de medvirkendes egne livsfortællinger, oplevelser og erfaringer. I årene, der fulgte, var der også penge til at lave ungdomshold og et hold for unge mænd og drenge i alderen 15 til 30 år. - De sad med mange udfordringer, og det var et forsøg på at få dem engageret og få dem til at illustrere nogle af de problemer, de selv havde, og få andre til at være med til at løse dem, forklarer Alaa Abdol-Hamid. Nedskæringer betød, at 5240 Act Now blev skåret ned til en kernegruppe på omkring otte personer, som efterfølgende valgte at oprette en selvstændig virksomhed. Og den har kunnet overleve, fordi der er bud efter gruppen fra resten af landet, ja man har faktisk også optrådt for Fyns Politi. - Folk oplever, at den her form kan noget, siger Jan Foss. - Den får sat gang i mange diskussioner, og vi rykker nogle holdninger.