Anders "Anden" Matthesen kommer til Odense i februar. Denne gang med et langt mere improviserende show, der skal få lattermusklerne til at ryste julesulen af.

Det er med at få tygget juleanden hurtigt af munden, for den næste rapkæftede ret serveres ikke længe efter. Fra januar kommer "Andens" tourbus til at flyve land og rige rundt - og i Odense gør den også holdt.

Efter sidste års store jubilæumsshow vender komikeren Anders Matthesen nu tilbage til stand-uppen i dens mere bogstavelige forstand.

Showet beskrives som værende Anden og en mikrofon - uden dikkedarer.

Om showet siger han selv:

- Det bliver nogle aftener hvor alt kan ske, og hvor materialet kan tage den drejning det vil. Det er der, at der virkelig kan opstå magi mellem publikum og mig.

Modsat "Andens" seneste mange one-man-shows, vil der denne gang ikke være et stringent manuskript at følge. Det betyder at optrædenerne vil variere fra aften til aften og fra sted til sted.

Det giver også Matthesen mulighed for at møde folk, hvor de er, samt ændre indhold og stil i forhold til hvem publikummerne er.

Touren hedder "Anden bringer ud", og henviser til, at Anders Matthesen denne gang vil ud til danskerne i alle afkroge af landet. Det står i kontrast til hans store jubilæums shows, der var begrænset til de allerstørste scener i de store byer.

I Odense bringer Anden ud 20. februar i Odeon.