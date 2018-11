Amin Safari: - Det er Tinderbox' største booking til dato

Swedish House Mafia på Tinderbox 2019. Hvor stort er det?

- Det er kæmpestort for Tinderbox og ikke mindst Odense. Vi har lige booket verdens største popkunstner, Ed Sheeran, og nu kan vi offentliggøre verdens største elektroniske act i kraft af Swedish House Mafia. Tilmed på deres "Reunion tour". Det sætter Odense på verdenskortet og Tinderbox på listen over festivaler, folk over hele verden holder øje med.

Mange af avisens læsere vil ikke ane, hvem Swedish House Mafia er. Kan du kort beskrive, hvorfor det er så stort et navn?

- De tre svenske dj's Axwell, Sebastian Ingrosso og Steve Angello var alle prominente dj's med stor succes både i hjemland og udland, da de valgte at slå sig sammen i 2008 og forme en supergruppe, som for alvor fik brudt EDM-muren ind til USA og resten af verden. De fik skabt den EDM-kultur, man ser i dag, og gjorde den mainstream. I løbet af deres seks år lange karriere havde de 10 Top 10-singler og blev nomineret til en Grammy Award for singlen "Don't You Worry Child". De tog house-musikken ud af klubben og ind til udsolgte stadionkoncerter samt verdens største festivaler. I 2011 var Swedish House Mafia den første elektroniske gruppe, som headlinede et show i Madison Square Garden i New York. Et show, de solgte ud på ni minutter.

Jeg har snakket med flere, som kalder det festivalens største booking til dato. Hvordan kan Swedish House Mafia være større end Robbie Williams, Depeche Mode eller Rammstein?

- Swedish House Mafia er Tinderbox' største booking til dato, fordi trioen bliver set som grundstenen for hele EDM-kulturen, som en hel generation er vokset op på. De er EDM-genrens svar på The Rolling Stones. Det bliver ikke større.

Du kender det elektroniske miljø i Odense og København. Kommer denne booking til at trække folk fra hele landet til Tinderbox?

- Swedish House Mafia kommer til at trække folk fra hele landet og endda også folk fra udlandet. De har annonceret tre koncerter i Tele2Arena i Stockholm i maj, som trækker folk til fra hele verden. Derfor kan Tinderbox-bookingen blive attraktiv for alle, som ikke nåede at få billet til Stockholm-koncerterne.

Swedish House Mafia har ikke været på turné samlet i seks år, men har i forskellige konstellationer allerede optrådt på TB. Hvorfor er det så stort, at de tre svenskere igen optræder samlet?

- Der var en masse spænding og generelt dårlig stemning blandt medlemmerne mod trioens opløsning, og især Steve Angello begyndte at miste fokus på Swedish House Mafia og gå egne veje. Det skabte splid i gruppen. Derfor er det overraskende og nostalgisk at se dem sammen igen. Det svarer til, at Oasis blev genforenet med både Noel OG Liam Gallagher.

Hvad er det, Swedish House Mafia kan, som skiller dem ud fra mængden?

- De kan ikke noget ekstraordinært inden for genren. Det, der gør dem unikke er, at de har gjort house-musikken mainstream og skabt den EDM-kultur, vi kender i dag. Der ville ikke være en Magicbox-scene på Tinderbox uden Swedish House Mafia. Det lyder vildt, men det er sandheden.