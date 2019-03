Amerikanske dj-ikon vender tilbage til Slagteriet

Allerede for fem år siden, da den amerikanske dj Mark Kinchen optrådte på Slagteriet i Odense, var han et stort navn, som sikrede Slagteriet en nominering for bedste internationale dj-booking til Danish DJ Awards.

- Siden Mark Kinchen besøgte klubben første gang i 2014, har vi hvert år arbejdet på at finde en ny dato, hvor han kunne komme igen. Bookingen var sådan set en gave til byens natklubpublikum i forbindelse med Slagteriets femårs-fødselsdag, udtaler Julian Leker, ejer og booker på Slagteriet.

Lørdag 20. april vender Mark Kinchen tilbage med endnu flere hits i bagagen. Publikum kan uden tvivl forvente, at han spiller sine hits "Piece of Me", "Back and Forth" samt "17", som i skrivende stund har over 115 millioner streaminger på Spotify.

Ud over sine egne originale numre har MK stået bag en lang række succesfulde remixes for Sam Smith, Pharrell, Paloma Faith, Ellie Goulding, Disclosure, Haim, Mary J. Blige, Diplo, Rudimental, Justin Bieber, Tove Lo, Rihanna og ikke mindst Odenses egen Karen Marie Ørsted bedre kendt som MØ på hendes single "Nostalgia (MK Remix)".

- Vi har fokuseret på at bringe nogle navne til som byen, som man aldrig har oplevet før i Odense og sjældent i København. Vi har i flere år kaldt det: "At lave kant i provinsen". Vi er siden blevet nomineret til at være blandt de bedste natklubber i Danmark to år i træk samt bedste internationale dj-booking i kategori med Roskilde og Smukfest for Mark Kinchen. Det er vi ret stolte af, udtaler Julian Leker.