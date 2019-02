Amerikansk duo bringer rocknerve til Jam Days

Blues i Champions League-klasse

Den israelske kontrabassist Adam Ben Ezra er kendt for at bringe sit instrument ud af dets støvede skygge.

- Når Ezras hænder galoperer hen over strengene på den store stryger, giver han jazzen en twist af rock samt et strejf af verdensmusik fra østlige egne, siger Rasmus Gjerløff og tilføjer, at britiske BBC roser Ezra for at kaste en moderne glans over kontrabassen, mens den engelske avis The Telegraph kalder ham en tryllebindende performer.

Tredje navn på listen er Vestbo Trio, der ligger nummer 1 på den officielle "Vinyl Top 40" med albummet "Gentlemen ...". Trioen har med en række udgivelser skabt deres egen niche, hvor musik uden vokal står på egne ben som et fuldgyldigt alternativ til den vokalbaserede musik.

Det nye album er indspillet i Mark Knopflers studie "British Grove" i London, der udgjort rammen til de seneste udspil fra Eric Clapton og Rolling Stones. Albummet er produceret af Dennis Ahlgren og mastereret af Bob Katz.

Fjerde navn er Thorbjørn Risager & The Black Tornado. En flok erfarne herrer på festivallandkortet. Af de 800 koncerter, Risager og co. har spillet, er flere end 200 af dem festivalkoncerter.

- Thorbjørn Risager er noget af det tætteste, vi kommer på en dansk blues-singersongwriter i Champions League-klassen, skrev rocksitet GRF i en anmeldelse af bandet.