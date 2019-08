1300 odenseanere har foreløbig meldt sig til de borgermøder, borgmesteren og byrådet har inviteret til for at diskutere presset på velfærden. På to af de fire møder er alle pladser optagede.

Hvorfor kan politikerne ikke selv løse opgaven? Er det ikke det, de er valgt til? Og hvad med velfærds-taskforcens eksperter, der allerede har leveret anbefalinger. Er det ikke nok?

Sådan har nogle af reaktionerne været, efter borgmesteren og med ham byrådet har inviteret odenseanerne til borgermøder om byens velfærd, der med et stigende antal børn og ældre er under pres.

Men langt over tusind borgere har allerede meldt sig interesserede i at være med i diskussionen, i at bidrage med idéer og prioriteringer.

Og de har gjort det i en sådan grad, at alle 400 stole på de to første af fire borgermøder på forhånd er meldt optaget.

Det er onsdagens møde på Hunderupskolen, det er mødet på Tarup Skole i næste uge, og også de to kommende borgermøder har lange tilmeldingslister.

I invitationen, der fra kommunen er sendt ud til de odenseanske E-bokse, skriver borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på vegne af byrådet, at det er en stor opgave, der venter, at de ønsker alle idéer og forslag lagt frem, og at der er brug for "at stå sammen om Odense".

- Vi kommer til at prioritere og indrette os anderledes for at bevare den borgernære velfærd, understreger Rahbæk Juel i brevet.