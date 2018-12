Alle skal kunne glæde sig til jul

Glæder du dig til jul. Mine børn gør. For dem er det tanken om gaverne, der venter efter den alt for lange julemiddag. For mig er det tanken om at sætte sig ved bordet og rundt om træet med den nærmeste familie og puste ud oven på en hektisk måned. Men for nogle er julen snarere et bjerg, der skal bestiges - uden noget større sikkerhedsnet.

For her midt i et opsving, der har sendt arbejdsløsheden i Odense ned på det laveste niveau i 10 år, og hvor de fleste har stadig flere penge på lommen, så er der fortsat en stor gruppe fynboer, for hvem julen ikke just kommer belejligt. For som vi synger i "Højt fra træets grønne top", så varer julen længe og koster mange penge.

Og når penge er en mangelvare bliver den bare endnu længere.

Som det fremgår af dagens avis, bliver de fattigste stadig fattigere - og at der ikke rigtig er nogen tegn på at de svageste får ny styrke i disse år til at komme ud af fattigdommen.

Det er tankevækkende.

Derfor er der heller ingen tvivl om, at vi som avis gerne vil hjælpe med til at gøre en forskel med Fyn hjælper Fyn. En kampagne vi startede i 2010 i et hidtil uset samarbejde med Frelsens Hær i Odense. Målet var at samle penge ind til julehjælp til fynske familier, og gennem de otte år, vi har været i gang, har vi trods lavkonjunkturer og perioder med stigende arbejdsløshed, oplevet at fynboerne gerne vil hjælpe. For de vil gerne gøre en forskel.

Og det tror vi stadig gerne I vil.

Faktisk har vi allerede fået de første mail og henvendelser fra folk og foreninger, der har gjort det til deres juletradition at støtte Fyn hjælper Fyn. Sådan noget kan godt hjælpe en i troen på, at vi kan nå et fantastisk resultat igen i år.

Sidste år nåede vi med de sidste indbetalinger op på svimlende 272.349, 50 kroner. Et rekordstort beløb, der gjorde det muligt for Frelsens Hær i Odense at hjælpe 423 familier med julehjælp.

Hos Frelsens Hær har man allerede haft travlt med at gennemgå ansøgninger og indkøbe julehjælp på forhånd - men hvis ikke pengene kommer ind ved en kampagne som denne, indsamlinger på gaderne og direkte private donationer, så bliver det svært at hjælpe.

Det ville ikke være til at bære. Så vi håber, du, kære læser, vil være med.

Så alle kan glæde sig til jul.