Alle er i sikkerhed: Brand på Mulernes Legatskole

Odense: Kort efter klokken 13 onsdag eftermiddag lød brandalarmen på Mulernes Legatskole på Gillestedvej 11 i Odense NØ. Meldingen til beredskabet lød på brand i institution.

- Der var opstået en brand på en toilet. Men alle er meldt i sikkerhed, lyder det fra vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.

Han fortæller, at hans folk er ankommet til stedet, og at han ikke har hørt nogen katastrofemelding derfra, så han går ikke ud fra, at branden er særlig omfattende.

Hvad årsagen til branden kan være, vides endnu ikke.