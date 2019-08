Aktiviteter i døvehuset

ODENSE: I Fyns Døveforenings hus på Abigaelsvej 12B åbner aktivitetscentret igen efter ferien torsdag den 15. august fra klokken 13 til 17. Aktivitetsleder Malene Melander håber at se mange døve, døvblinde og personer med anden hørenedsættelse komme og give deres besyv med om fremtidige aktiviteter. Malene Melander er af Odense Kommune ansat 15 timer om måneden resten af året for at indsamle informationer om behovet for aktiviteter hos denne gruppe borgere. Aktivitetscentret er resten af året åbent på torsdage i ulige uger fra 13 til 17, og første gang lokkes med kaffe og lidt sødt. Vil man deltage i fællesspisningen i huset fra klokken 17, så kræver det tilmelding. /RAS