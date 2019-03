NÆSBYHOVED-BROBY: En gang kegler og sikkert også en vinder eller to. Det er Brobyaktivisternes aktivitet onsdag fra klokken 10 hos Kegleklubben Alle 9 på Søhusskolen, fortæller Kirsten Rasmussen. Husk 20 kroner for at spille, og der serveres kaffe og brød med pålæg. /RAS