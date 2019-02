Ahrendtsen-forslag: Drop de gratis frokostpauser og spar penge

- Jeg er sådan set bare en lille hjælper, siger tidligere byrådsmedlem Alex Ahrendtsen (DF), der opfordrer borgmester Peter Rahbæk Juel til at tage et kritisk kig på de kommunalt ansattes gratis frokostpauser. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

Dansk Folkepartis tidligere byrådsmedlem Alex Ahrendtsen opfordrer borgmesteren til at undersøge muligheden for at afskaffe de kommunalt ansattes gratis frokostpause for at undgå i hvert fald dele af de fremlagte besparelser på administration.

Måske er det tid til at droppe de gratis frokostpauser, som nogle - men ikke alle - kommunalt ansatte har. Stil medarbejderne lige og find ad den vej penge, der kan forhindre i hvert fald nogle af borgmesterens foreslåede fyringer i administrationen. Den opfordring kommer nu fra Alex Ahrendtsen, der er tidligere byrådsmedlem og nuværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. - Jeg skal ikke blande mig, men jeg har lagt mærke til, at borgmesteren på den ene side hæver skatten og så nu vil fyre medarbejdere i administrationen. Derfor vil jeg opfordre Peter Rahbæk Juel til at undersøge mulighederne for, at alle får de samme vilkår, siger Alex Ahrendtsen. Som medlem af Odenses byråd foreslog Ahrendtsen også i 2010 at afskaffe de gratis pauser til frokost for at forhindre besparelser på velfærden. Dengang ville det ifølge kommunens egne beregninger spare omkring 80 millioner kroner. - Dengang var det cirka en tredjedel af medarbejderne, der selv betalte for deres frokostpause og på den måde var på arbejde 39,5 timer om ugen, og det er primært manden på gulvet. Rådhusbetjentene, håndværkerne, køkkenassistenterne. Men er det ikke på tide at stille alle lige? Det vil frigøre ressourcer, fordi nogle skal arbejde længere, påpeger Alex Ahrendtsen.

En lille hjælper I 2010 blev idéen imidlertid afvist af blandt andre Socialdemokratiet, der kaldte det en hetz og en jagt mod de offentligt ansatte og sparepotentialet for talmagi. Men Alex Ahrendtsen fastholder, at Peter Rahbæk Juel bør overveje forslaget igen. - Han kan da i hvert fald få forvaltningen til at undersøge mulighederne. Men de betalte frokostpauser er del af overenskomstaftaler. Hvordan skal det lade sig gøre i praksis at droppe dem? - Man kan lave lokalaftaler. Det kræver selvfølgelig, at fagforeningerne er med på det. Du siger selv, du ikke vil blande dig. Hvorfor gør du det alligevel? - Jeg bor i Odense, det er min by, jeg har siddet i byrådet i 12 år. Jeg holder af min by og af mit byråd. Jeg er sådan set bare en lille hjælper. Peter Rahbæk Juel og resten af Økonomiudvalget tager onsdag fat på snakken om de besparelser - blandt andet på administrationen - som borgmesteren foreslår at finde for at sikre et trecifret millionbeløb til velfærd til det stigende antal både børn og ældre.