Aggressiv mand ledte efter slagsmål foran Tinderbox

Odense: Natten til søndag var der stor tumult foran Tinderbox, da en mand forsøgte at starte slagsmål.

Den 38-årige mand går foran hovedindgangen og optræder voldeligt og upassende overfor andre gæster og forbipasserende, oplyser Fyns Politi.

- Vagterne på stedet kunne genkende ham fra tidligere episoder, hvor han også havde opført sig aggressivt. Vagterne havde haft fat i ham, fordi han tydeligt forsøgte at indlede et slagsmål med en anden person. Derfor vælger vagterne at tage ham lidt til side. Der bliver han udadreagerende, så de måtte lægge ham ned, og tilkalde politiet 01.40, siger Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Den 38-årige blev anholdt og endte med at komme med et smut ind på politigården natten over, men bliver ikke sigtet for noget, oplyser Fyns Politi.