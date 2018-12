Afsløring: Thomas Kluge portrætterer Anker Boye

End ikke Anker Boye (S) har set det færdige resultat af sig selv, så der var fra alle sider stor spænding frem til afsløringen af Thomas Kluges maleri af Odenses forhenværende borgmester.

Maleriet blev afsløret før årets sidste byrådsmøde ved et lukket arrangement, som talte Anker Boye og hans familie, nuværende borgmester Peter Rahbæk Juel og kunstneren, der foruden en række erhvervsledere også har portrætteret hele kongefamilien. Heller ikke Anker Boyes portræt undgår heller ikke at være en smule kongeligt, for Odenses logo - Knud den hellige - er med i form af borgmesterkæden, men det samme er også ordene "I love NYO", som Anker Boye de seneste år har gjort til sit slogan.

Portrættet af Anker Boye, der er blevet til over et par år, har kostet 250.000 kroner. Til sammenligning betalte Odense Kommune 350.000 kroner for at få malet Jan Boyes portræt i 2015, hvilket den fynskfødte maler Ulrik Møller sørgede for.

De kommende hverdage er forværelset på Odense Rådhus åbent mellem klokken 10 og 12, så alle interesserede kan komme forbi og kigge nærmere på maleriet.