Afsløret: Mand stjal pakker fra postbil

Det lykkedes ham i første omgang at stikke af. Men en ukendt gerningsmand skal ikke vide sig for sikker efter et tyveri på Ørbækvej onsdag aften omkring klokken 18.30.

Her så et vidne nemlig manden stjæle pakker fra en Bring-postbil, der holdt parkeret. Måske opdagede manden selv, at han var opdaget. I hvert fald havde han meget travlt med at komme væk med pakkerne - sammen med to andre mulige medgerningsmænd. Ifølge vidnet smed tyven pakkerne ind i en sort Toyota Yaris, som han og de to mænd stak af i. Ifølge vidnet havde bilen registreringsnummeret BT 53047, og med det nummer har politiet et solidt spor at gå efter.

Så kan betjentene også tjekke, om ejeren passer på det signalement, de har af gerningsmanden. Han var ikke etnisk dansker af udseende, men talte et fremmedsprog og var mellem 25 og 35 år. Han havde kort sort hår og var iført en T-shirt eller polotrøje, mørke shorts eller bukser. Vidnet er sikker på, at gerningsmanden kan genkendes, hvis politiet får fat i ham.

Tyveri af pakker dukker i øvrigt op med mellemrum. Blandt andet havde Postnord i en periode problemer med at levere pakker i Vollsmose, fordi man blev udsat for tyveri og chikane. Det er dog ikke tilfældet i øjeblikket.