Afsløret: Butikstyve taget på stribe i Bilka

Bilka på Niels Bohrs Allé i Odense var søndag eftermiddag og aften plaget af en del butikstyverier. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport fra den forgangne weekend. Ved 16-tiden stjal en tyv to lyngplanter fra et vindfang, men det skulle vise sig ikke at være så smart. For 100 meter fra butikken blev vedkommende stoppet af en butiksdetektiv. Butikstyveriet fører nu til en sigtelse for tyveri.

Blot halvanden time senere, klokken 17.35, var den gal igen. Denne gang med tre rumænske mænd, der havde stjålet kasketter, solbriller og friskpresset appelsinjuice på flaske. Alle tre blev opdaget, da de ville liste igennem kasselinjen uden at betale.

Dagens femte butikstyv gik også i nettet inden lukketid, da en butiksdetektiv observerede vedkommende. Manden gemte flere varer i sin jakke og havde i første omgang held til at komme ud af forretningen med dem. På parkeringspladsen blev manden dog konfronteret af butiksdetektiven, netop som han var ved at lægge varerne i en bil. Butikstyven tog flugten, men blev siden identificeret. Tyveriet skete klokken 21.25.