Dalum: Endnu har Fyns Politi ikke fået en forklaring fra en 23-årig mand, som natten til mandag blev anholdt og sigtet for hærværk på ikke mindre end 52 biler, der holdt parkeret ved Dianavænget i det sydlige Odense.

Klokken 3.27 fik politiet en anmeldelse fra et vidne, som kunne fortælle, at en mand var i færd med at smadre sideruder på biler, der holdt parkeret ud for nummer 25, 27 og 29 på Dianavænget.

- Vi kom derud og ledte efter ham, og vi fandt ham også, siger vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Den 23-årige mand fra Odense havde ikke spildt tiden. Da politiet gik området igennem, fandt betjentene i alt 52 biler med en knust siderude.

Politiet har mandag morgen endnu ikke afhørt manden, og vagtchefen kan derfor ikke give nogen forklaring på hærværket.