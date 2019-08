Afgørelse: Siloøen må ikke rives ned uden lokalplan

Det var forkert af Odense Kommune at give tilladelse til at rive Siloøen ned uden først at udarbejde en lokalplan, lyder det fra Planklagenævnet. Klageren - Byforeningen for Odense - håber, svaret vil få kommunen til frem over at efterleve reglerne.

- Det handler om, at vores skøn omkring en lokalplan har været anderledes end Planklagenævnets, og afgørelsen får mig ikke til at ændre procedure. Dertil er sagerne alt for forskellige og usammenlignelige, det afhænger hver gang af en konkret vurdering, siger hun og fortsætter:

By- og Kulturforvaltningens direktør Anne Velling mener alligevel godt, man kan sige, at embedsmændene har passet deres arbejde ordentligt:

Af afgørelsen fremgår, at nævnet har "lagt vægt på, at der er tale om nedrivning af bygninger i et område med særlige kulturhistoriske interesser, idet området i kommuneplanen er udpeget som et kulturmiljø".

Det var ikke korrekt, da By- og Kulturudvalget i maj 2018 enstemmigt vedtog at give tilladelse til at rive bygningerne på Siloøen ned uden først at have lavet en lokalplan.

Vores ønske med klagen var at få byens øjne op for Siloøens arkitektoniske kvaliteter, inden de er væk. Men selvfølgelig bør det også føre til selvransagelse i forvaltningen, for hvordan kan det lade sig gøre at tabe en klagesag til byforeningen, hvis medlemmer består af byplansamatører.

Af afgørelsen fra Planklagenævnet fremgår, at nævnet ophæver den tilladelse, Odense Kommune har givet til nedrivning af bebyggelse på adresserne Englandskaj 8 og gamle havnekaj 23 og 25 uden at udarbejde en lokalplan for nedrivningen.Det betyder, at nedrivningen af bebyggelsen ikke kan ske uden udarbejdelse af en lokalplan.Læs hele afgørelsen på Nævnens Hus hjemmeside

Ingen klage over klagen

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden myndighed, og det stiller klageren - Byforeningen for Odense - sig godt tilfreds med. Foreningens formand Sharon Fisher og bestyrelsesmedlem Andreas Isager opfatter afgørelsen som et gult kort, der bør få Odense Kommune til frem over at agere anderledes i forbindelse med nedrivningssager.

- Vi er tilfredse med, at Planklagenævnet giver os ret i, at der beklageligvis er sket en fejl i administrationen af tilladelsen. Nu regner vi med, at forvaltningen vil begynde at følge de regler, der er på området, siger de og understreger, at klagen aldrig har været et mål i sig selv.

- Vi har som byforening, der sorterer under Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur en pligt til at handle, hvis vi erfarer, at beslutninger tages på forkert grundlag. Beslutninger, som i dette tilfælde kan få store konsekvenser for vores kulturarv. Men selvfølgelig bør det også føre til selvransagelse i forvaltningen, for hvordan kan det lade sig gøre at tabe en klagesag til byforeningen, hvis medlemmer består af byplansamatører, spørger Andreas Isager.