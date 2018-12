Afdelingschef: Byggeriet begynder igen i uge 50

Ifølge afdelinsgschef i Drift og Anlæg i Odense Kommune, Thomas Østergaard Jørgensen, går arbejdet med etablere kælderdelen på det nye museum i gang i løbet af de næste 14 dage.

- Der har været nogle genstridige og ikke kendte betonkonstruktioner, som det - i forbindelse med nedrivningen - har taget lidt længere tid at få fjernet. Arbejdet har skullet foregå med nogen forsigtighed for at passe på de omkringliggende huse, men er nu tilendebragt, og den næste entreprenør er så småt begyndt at arbejde på pladsen, siger han.

Beboere og forbipasserende skal ikke undre sig, hvis arbejdet på byggetomten tilsyneladende ikke har rykket sig i nogle uger, lyder det fra Thomas Østergaard Jørgensen:

- Det er normalt, at der i forbindelse med faseskiftet mellem nedrivningsentreprenører og jord- og betonentreprenøren er lidt tid, hvor byggepladsen er mindre aktiv. Det tungere udstyr, som skal bruges af jord- og betonentreprenøren, ankommer planmæssigt i uge 50.