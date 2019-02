Af med taget: Albani fik 13 ton tung maskine på plads

Albani Bryggerierne har skaffet sig en ny tappemaskine, og det kræver både et hul i taget og en kranvogn at få den sat plads. Den nye maskine er del af en investering i millionklassen.

Det ligner næsten, at der er nærkontakt med livsformer fra rummet, når Albani Bryggerierne løfter deres spritnye tappemaskine på plads. En flok ansatte fra bryggeriet står med telefonerne fremme for at fange den knap 13 ton tunge, nye maskine på kamera, mens en kranvogn løfter den ned gennem et stort hul i bryggeriets tag, der er lavet til lejligheden. Mens den hænger i luften ligner den med sin glimtende, metalliske overflade og farverige ledninger til forveksling en ufo, der skal til at lande i bryggeriet.

Der skal den erstatte en 30 år gammel tappemaskine. Med sine 12.940 kilogram kræver det en del arbejde at flytte den nye maskine ind. To uger tager det at få rykket den gamle tappemaskine ud og få sat den nye på plads. Imens må den pågældende tappekolonne, der står for over 90 procent af Albani Bryggeriernes produktion, stå stille. Fra uge ni begynder det igen at flyde med de gyldne dråber. På trods af opbremsningen i produktionen, kan det hårde arbejde godt betale sig.

- Den nye tappemaskine er langt mere effektiv. Vi producerer 12 forskellige typer flasker her, og den nye maskine kan skifte mellem typerne meget hurtigere. Det sparer vi en del tid ved, så det er en fremtidssikring for os, forklarer produktionschef for Albani Bryggerierne, Lars Boe Larsen.