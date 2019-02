Advokat: Skærpet erstatningsansvar for lange sagsbehandlingstider

Advokat Lise Højstrup fører sagen for Ann Christiansen, der har krævet 311.000 kroner af Odense Kommune, fordi hendes ansøgning om fleksjob har taget for lang tid. Her forklarer hun, hvorfor hendes klient har en god sag.

Lise Højstrup, hvorfor mener dit advokatkontor, at Ann Christiansen er berettiget til en erstatning fra Odense Kommune?

- Da Ann flytter til Odense i 2014, opfylder hun allerede Beskæftigelseslovens krav. Hun er lægelig udredt - alle lægelige bilag siger, at behandlingsmulighederne er udtømt, hendes situation er stationær, og man kan ikke gøre mere uden fornyet risiko. Samtidig har hun været igennem fire afklaringsforløb. Hun har været afprøvet inden for og uden for sit erhverv, og der lå en detaljeret beskrivelse af timetal og arbejdsopgaver, skånehensyn, effektivitet og hvordan det gik med forsøgene på at øge antallet af timer. Så da hun kommer til Odense, burde kommunen bare have behandlet videre på hendes ansøgning om fleksjob, men det skete ikke.

Hvor er det gået galt?

- Det er rehabiliteringsteamet, som behandler ansøgninger om fleksjob. Ifølge retssikkerhedsloven er det myndigheden, der har pligt til at oplyse en sag ordentligt, så der kan træffes en afgørelse. Men da sagen kommer for i rehabiliteringsteamet, oplyser kommunen ikke sagen ordentligt. Det er tydeligt at se i teamets indstilling, hvor man afviser sagen. Her fremgår det, at teamet kun har én afklaringsskrivelse, selv om Ann har været igennem fire forløb. Der havde heller ikke fundet partshøring sted, som der skulle. Det betød, at Ann ikke havde en jordisk chance for at opdage, at de her akter manglede. Derfor havde hun dem ikke med til mødet, og derfor kunne hun ikke dokumentere sine påstande på mødet.

Hvad ændrer det?

- Hvis kommunen havde gjort sit arbejde ordentligt, kunne indstillingen allerede her have set helt anderledes ud. I stedet går der mere end to år, før forvaltningen indstiller hende til fleksjob, efter hun har været i endnu en afklaring. Og det er for lang tid, når sagen var klar.

I retten kom det ellers frem, at hverken Ankestyrelsen eller Folketingets ombudsmand underkendte Odense Kommune i de klager, Ann Christiansen sendte af sted?

- Det er rigtigt, at forvaltningen ikke er blevet underkendt, men man har heller ikke fået medhold. Sagerne er blevet afvist. Og det er værd at hæfte sig ved Ankestyrelsens betragtning om, at sagsbehandlingen ikke havde været planlagt optimalt.

Kan forvaltningen ikke undskylde sig med, at man har haft travlt, fordi medarbejderne har siddet med mange sager og har haft svært ved at kunne overkomme det hele?

- Nej. En dom i Vestre Landsret fra 2016 skærper erstatningsansvaret for lange sagsbehandlingstider. Her kommer retten frem til, at kommunen ikke kunne bruge som undskyldning, at man var presset af ny lovgivning, eller var nødt til at prioritere andre vigtigere opgaver eller medarbejdere skiftede job.

Stiftstidende har også rettet henvendelse til Odense Kommunes advokat i sagen, men kommunen ønsker ikke at udtale sig, før der er faldet dom.