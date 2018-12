Advokat: Lejeloven trumfer lejekontrakten

Ifølge advokat Bianca Smidstrup handler sagen om retten til at have sin egen vaskemaskine som lejer ikke kun om Lasse Godiksen og hans situation. Helt overordnet handler det om en lejers rettigheder. Lejeloven sikrer lejeres rettigheder over for udlejere og omfatter alle, der bor til leje.

- Lejelovens bestemmelser trumfer i dette tilfælde lejekontrakten, fortæller Bianca Smidstrup og henviser til, at der i Lasse Godiksens lejekontrakt står, at han ikke må have en vaskemaskine i lejemålet.

Står det i ens lejekontrakt, at der ikke må installeres diverse husholdningsapparater, kan man gøre brug af lejelovens § 29, stk. 1, der lyder:

"Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen."

- Nu til dags er en vaskemaskine en sædvanlig installation, og det er der mange andre ting, der også er, fortæller Bianca Smidstrup.

Da Bianca Smidstrup selv har været dommer i retten i mange år, kender hun til, hvor tungt en syn- og skønsmands vurdering vægter:

- Vurderingen af, om ejendommens el- og afløbskapacitet er tilstrækkelig til installationen, skal foretages af en syns- og skønsmand. I sager som denne handler det næsten udelukkende om, hvorvidt han vender tommelfingeren op eller ned, fortæller hun.