Alle advokater får en over snuden af Advokatnævnet på et tidspunkt, mener Klaus Ewald.

Det er tredje gang, du får en påtale.

- Ja. Jeg kan dem udenad.

Tager du påtalen til efterretning?

- Jeg tager alt til efterretning her i tilværelsen. Den første forseelse var fra 2010. Det var i forbindelse med en artikel i jeres avis, som en anden af dine kollegaer stod for, hvor jeg kom til at udtale noget omkring en politimands opførsel i forbindelse med en anholdelse. Det fik jeg en påtale for. Og tre sider og en forside i Fyens Stiftstidende.

- Anden episode var i 2012, fordi jeg havde formastet mig til at ikke at opnå mere end det halve af de kursuspoint, jeg skulle i forhold til det, Advokatnævnet havde fastsat. Det fik jeg en bøde på 5000 kroner for. Det svarer jo næsten til at køre nogen ned i trafikken.

- Den nyeste sag her stammer tilbage fra 2014, hvor jeg havde vel en halv times møde med en gammel klient og hans daværende samlever. Jeg rådgiver hende lidt, men starter ikke nogen sag op. Så går de to mennesker fra hinanden, men de mødes igen i anden sammenhæng i fogedretten to år senere i 2016, hvor hun har en anden advokat, og hvor jeg repræsenterer ham. Så brokker hun sig til Advokatnævnet over mig, og jeg får en bøde på 20.000 kroner, fordi man altså ganger med fire. Det mener nævnet er rimeligt, fordi det, at jeg mødte i fogedretten, kunne give anledning til en interessekonflikt, selv om sagerne sådan set ikke havde noget med hinanden at gøre.

- Advokatnævnets afgørelse blev så stadfæstet i byretten, og man kan jo så spørge til, om jeg ikke har forstået budskabet? Jo, for jeg gjorde ikke mere ved det. Jeg gider simpelthen ikke bruge mere tid på den sag, og jeg har fået en opkrævning, og den bliver betalt.

Ifølge domsudskriften fra byretten, mener du ikke, der forelå en interessekonflikt. Men det har både Advokatnævnet og byretten så ment. Bøjer du dig for det?

- Det må jeg ligesom tage til efterretning og betale. Men man kan altid diskutere rimeligheden af de bødestørrelser, Advokatnævnet fastsætter. De er jo i min optik ikke proportionale. Men der er sikkert mange, der vil gnække og sige, at det har advokat Klaus Ewald rigtig godt af. For ham kan vi ikke fordrage. Sådan er det.

Bundlinjen er, at det altså er tredje gang, du får en påtale. Skal du til at stramme op?

- Man kan vende den rundt og sige, at kan man som journalist også risikere at få en sag for pressenævnet? Ja, det kan man, med mindre man undlader at skrive om ting og sager, for så ville der ikke ske noget. Men det er ligesådan som advokat. Man repræsenterer folk, og meninger brydes. Man risikerer at komme ind i et felt, hvor der sker sådan noget som det her. Så over en periode på otte år er det rigtigt, at der ligger tre overtrædelser, men hvis man nærlæser, hvad det er for nogle sager, vil jeg sige, at den sidste selvfølgelig er den, der stikker ud, fordi det er tredje gang.

Bagatelliserer du det lidt?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes bare, man skal kigge konkret på, hvad det er for nogle overtrædelser, der ligger forud. Jeg risikerer jo nærmest at få endnu en påtale, hvis jeg nedgør Advokatnævnet, og det kunne jeg ikke finde på. Men jeg er jo ikke mundlam. Det tror jeg, folk er klar over. Jeg er ikke på valium (beroligende lægemiddel, red.). Jeg gider bare ikke rode med den sag mere, og derfor betaler jeg og tager den til efterretning. Og så skal jeg videre i teksten.

Vil du optræde mere forsigtigt fremover?

- Prøv at hør, jeg forsøger efter bedste evne at være efterrettelig. Men jeg har altså også et job, der gør, at jeg kommer på tværs af mange interesser. Jeg skal selvfølgelig være lige så påpasselig som alle andre advokater. Men jeg tror ikke, du kan finde en eneste advokat... Jo, det kan du måske nok, men så er det ikke én, der er særlig aktiv. Alle advokater får en over snuden af Advokatnævnet på et eller andet tidspunkt. Der skal ikke særlig meget til.

Er det alle advokater, der får tre påtaler?

- Det er altså over en periode på otte år. Og den ene sag er for kursuspoint, og den anden er for at varetage min klients interesser i forbindelse med presseomtale. Så det er ikke... Jeg har ikke hugget af kassen eller noget, vel?

Så det er ikke unormalt med tre påtaler?

- Der er sikkert advokater, der ikke har nogen klager. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end, at man skal se konkret på, hvad det er for nogle sager, jeg har haft, og tage den derfra.