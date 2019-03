ODENSE: Sopran Trine Bastrup Møller, baryton Jesper Buhl og Odense Motetkor med Christian Dyrst som dirigent synger ved velgørenhedskoncerten lørdag klokken 15 i Odense Domkirke. Med er også trompetist Joris de Rijbel og organist Kamilla Sørensen ved koncerten, som Inner Wheel, Rotary- og Rotaract-klubberne har arrangeret for at kunne støtte Veteranhjemmet i Odense og den fynske sorggruppe for børn og unge. Billetter købes ved indgangen eller reserveres på 24 89 60 67. /RAS