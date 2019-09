Advarsel nåede ikke ud til alle beboere: Mistanke om colibakterier i drikkevandet

Det var ikke alle 1644 beboere i området omkring OUH og Odense Zoo, der fik direkte besked onsdag, da der opstod mistanke om colibakterier i drikkevandet. Onsdag sendte Vandcenter Syd en meddelelse ud om, at man anbefalede beboerne at koge drikkevandet på grund af mistanken.

Vandcenter Syd og Odense Kommune informerede bredt via sms til de borgere, der er tilmeldt centrets sms-tjeneste, via kommunen, der også har en sms-tjeneste og som har direkte kontakt til daginstitutioner, ældre beboere og eventuelt socialt udsatte i området. Resten håber Vandcenter Syd og kommunen får beskeden via de sociale medier, pressen, familie, bekendte og naboer.

Sognepræst Susanne Holst, der bor på en af de berørte adresser er en af de beboere, der intet anede, før hun blev ringet op af en bekendt og fik besked.

- Jeg har ikke været hjemme og er heller ikke tilmeldt sms-beskeder fra hverken Vandcentret eller kommunen, så jeg viste ikke noget. Jeg mødte en beboer i min opgang, som havde været ude og hente vand, og de var heldigvis ikke blevet syge. Heldigvis har jeg ikke nået at drikke af vandet, siger Susanne Holst, der håber, at Vandcenter Syd og Odense Kommune har et beredskab klart, hvis mistanken bliver til vished.

- Jeg tænker, de skal have et beredskab klart til en anden gang. Det kan jo gå grueligt galt især for ældre og svage borgere, bemærker hun.

Hos Vandcenter Syd har man gjort sig nøje overvejelser om, hvordan man bedst når de berørte borgere, fortæller Marianne Bjerrum Lai, der er områdechef i Vandcenter Syd.

- Vi overvejer selvfølgelig, hvordan vi bedst får budskabet ud i tæt samarbejde med Odense Kommunes forvaltninger, der har kontakt til mange borgere både ude i hjemmene og på daginstitutioner og den salgs. Vi overvejede at omdele noget skriftligt i postkasserne, men vi kom frem til, at det ikke nødvendigvis går hurtigere. En vigtig kanal er også de sociale medier. Vi har lagt pressemeddelelsen og adresselisten ud på både Odense Kommunes Facebookside og vores egen Facebookside. Her kan vi se, at beskeden og adresselisten bliver delt. Vi opfordrer også til at naboer giver hinanden besked, siger hun.

I løbet af i dag, torsdag, får Vandcenter Syd endeligt svar på om, der blot er tale om en mistanke eller om der er colibakterier i drikkevandet.

Var der kun tale om en mistanke bliver den information givet videre på samme måde, som beskeden i går, men er der tale om forurenet vand, er det en ny situation, siger Marianne Bjerrum Lai.

- Så sætter vi en helt ny beredskabsplan i gang, siger Marianne Bjerrum Lai.